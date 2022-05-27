«Оболонь» заявила, что не сотрудничает с Беларусью

«Оболонь» заявила, что не сотрудничает с Беларусью2
- 27.05.2022, 20:57
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Сотрудничество прекращено и с РФ.
Корпорация «Оболонь» не сотрудничает с компаниями в России и Беларуси. Об этом пресс-служба компании сообщила изданию «Гордон» 27 мая.
25 мая политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала «Хвиля», соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко опубликовал список украинских компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, в списке была «Оболонь». Романенко писал, что продукция компании доступна в нескольких торговых сетях РФ.
Пресс-служба компании опровергает сотрудничество с РФ.
«Наша компания официально не работает со странами-агрессорами – РФ и Беларусью. Не производит и не продает продукцию в указанные страны. А также свидетельствуем, что компания «Оболонь» не несет ответственности за остатки продукции в ритейле России и Беларуси", – сказано в сообщении, предоставленном изданию.