Генерал США Ходжес: До конца лета Украина оттеснит врага на позиции 23 февраля 1 27.05.2022, 22:05

Главное преимущество на стороне Украины, а не России.

Уже до конца лета Украина сможет оттеснить вражеские российские войска на позиции, которые они занимали на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает телеканал «Дом» .

Сейчас Ходжес — ведущий военный эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Он указал, что решающим фактором победы будет правильно налаженная логистика.

«Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе», — отметил он.

«По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля», — прогнозирует Ходжес.

Ходжес констатировал, что у вражеской армии все еще много артиллерии и ракет, а его прогноз сбудется после того, как они закончатся.

«Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска — от Херсона и до Донбасса, тогда и будет следующая переломная точка в этой стадии операции. И тогда к концу лета, если мы исправим тыловое обеспечение, логистику, то ВСУ смогут выгнать российские войска», — отметил генерал.

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