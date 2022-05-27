Могилевчанка нашла кошелек с деньгами и занесла домой 27.05.2022, 22:10

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Что было дальше?

Есть такая примета: нельзя поднимать потерянные деньги, они приносят неудачу. Так и случилось с 64-летней жительницей Могилева, которая зашла в продуктовый магазин, увидела на прилавке забытое кем-то портмоне и забрала с собой, даже не открывая. Уже дома она заглянула внутрь: там лежало чуть больше $1000.

Как сообщает «Звязда» , позже в Ленинский РОВД Могилева обратилась хозяйка потерянного кошелька. Как именно нашли женщину, забравшую кошелек, не сообщается, однако известно, что женщина чужие деньги не потратила, но на нее завели уголовное дело.

Напомним, если вы нашли чужие деньги или ценные вещи, по закону вы должны вернуть их владельцу. Если вы не установили владельца самостоятельно, нужно обратиться за помощью в милицию — Департамент охраны МВД даже делал на эту тему короткий видеорепортаж, посмотреть его можно здесь.

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