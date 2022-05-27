Председателю Белорусского Независимого профсоюза снова дали 15 суток 1 27.05.2022, 22:54

19 мая Максима Познякова уже судили за поддержку Украины и за то, что он за независимую Беларусь.

Председателя Белорусского Независимого профсоюза Максима Познякова второй раз подряд осудили на 15 суток, сообщили в профсоюзе.

Судили активиста по статье 24.23.1 КоАП, а что именно на этот раз вменялось ему в вину — неизвестно.

19 мая его уже осудили на 15 суток за аватарку в Facebook с флагом Украины и надписью «Я за незалежнасць».

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