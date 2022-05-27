На Донбассе ВСУ отбили восемь атак россиян 27.05.2022, 23:23

На пяти локациях бои продолжаются.

27 мая по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили в Донецкой и Луганской областях восемь атак российских оккупантов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике», – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за сутки на Донбассе были уничтожены пять российских танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них – с боекомплектом) и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

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