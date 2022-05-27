«Камаз» ввел трехдневку для части сотрудников 27.05.2022, 23:37

Нагрузка сократилась из-за санкций.

Автозавод "Камаз" перевел руководителей, специалистов и служащих на трехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщила корпоративная газета "Вести Камаза" со ссылкой на директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка.

"По сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие, а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным", – говорится в публикации.

Романюк рассказал, что для сотрудников, чья нагрузка сократилась из-за санкций и ограничения поставок комплектующих, организовали временную занятость. Сейчас временные работы выполняют 5500 сотрудников предприятия. Романюк пояснил, что такая мера поможет заводу удержать уровень доходов своих работников и сохранить коллектив.

Ранее "Автоваз" несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за дефицита комплектующих – в последний раз такой режим вводили до 27 мая.

С 6 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов.

Калининградский завод "Автотор" в начале мая сообщил, что выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды в качестве дополнительной социальной поддержки.

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