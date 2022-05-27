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Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО

  • 27.05.2022, 23:42
Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО
Пекка Хаависто
Фото: ТАСС

Он заверил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, и вскоре стороны продолжат диалог по поводу заявок скандинавских государств на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает CNN.

При этом дипломат полон оптимизма по поводу результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция «рано или поздно» станут членами НАТО.

«Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое», — заявил Хаависто.

Министр рассказал о договоренности продолжить обсуждения проблемных вопросов. Однако конкретная дата следующего раунда переговоров до сих пор не определена.

«Мы придерживаемся мнения, что сроки важны, поскольку мы, конечно же, с нетерпением ждем намеченный на конец июня саммит НАТО в Мадриде, и мы надеемся, что во время встречи потенциальных членов альянса хотя бы поприветствуют, а „политику открытых дверей“ НАТО — подтвердят. Но, конечно, все зависит от каждого государства-члена, также влияющего на процесс», — добавил глава МИД.

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