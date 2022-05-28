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РФ ударила по Харькову «Искандерами»: прогремели мощные взрывы

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  • 28.05.2022, 8:04
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РФ ударила по Харькову «Искандерами»: прогремели мощные взрывы

Был обстрелян жилой массив Павловое Поле.

В ночь на субботу, 28 мая, в Харькове и области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в соцсетях со ссылкой на очевидцев, передает УНИАН.

Есть информация, что, в частности, взрывы слышали в жилом массиве Харькова Павловое Поле, а также в районе села Мерефа.

Тем временем в российских Telegram-каналах сообщили о запуске "очередной партии ракет" в харьковском направлении из ракетных комплексов "Искандер", базирующихся в Белгородской области.

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