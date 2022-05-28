Байден выдвинул серьезные обвинения против Путина 1 28.05.2022, 8:07

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Политик выступил перед выпускным классом Военно-морской академии США.

Российский президент Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает The Washington Post.

Осуждая российские удары по украинским школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре, американский лидер отметил, что Путин "пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа".

Кроме того, Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества для противодействия российской агрессии, а также отметил, что Путин своими действиями повлек за собой расширение НАТО, мотивировав Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

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