закрыть
28 мая 2022, суббота, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Продажи новых автомобилей в Беларуси резко сократились

2
  • 28.05.2022, 8:09
  • 1,834
Продажи новых автомобилей в Беларуси резко сократились

Установлен антирекорд последних десяти лет.

Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам апреля сократились более, чем в четыре раза. За месяц в соседней с Украиной стране было реализовано всего 892 новых автомобиля.

Об этом сообщает сайт Белорусской автомобильной ассоциации.

Апрель стал для автомобильных дилеров Беларуси худшим с точки зрения продаж за последние 10 лет. В апреле 2022 года было продано в 4,2 раза меньше легковых автомобилей, чем месяцем ранее. Лидер рынка Lada сумел реализовать всего 280 автомобилей, на втором месте оказался Geely с показателем в 114 проданных авто, на третьем месте – Volkswagen, доставивший клиентам 94 машины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин