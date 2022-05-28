Продажи новых автомобилей в Беларуси резко сократились 2 28.05.2022, 8:09

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Установлен антирекорд последних десяти лет.

Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам апреля сократились более, чем в четыре раза. За месяц в соседней с Украиной стране было реализовано всего 892 новых автомобиля.

Об этом сообщает сайт Белорусской автомобильной ассоциации.

Апрель стал для автомобильных дилеров Беларуси худшим с точки зрения продаж за последние 10 лет. В апреле 2022 года было продано в 4,2 раза меньше легковых автомобилей, чем месяцем ранее. Лидер рынка Lada сумел реализовать всего 280 автомобилей, на втором месте оказался Geely с показателем в 114 проданных авто, на третьем месте – Volkswagen, доставивший клиентам 94 машины.

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