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ISW: Оккупанты могут попасть в ловушку в Северодонецке

  • 28.05.2022, 8:11
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ISW: Оккупанты могут попасть в ловушку в Северодонецке

Российские войска плохо себя показали в ведении боев в застроенной городской местности.

27 мая войска РФ начали прямые атаки на Северодонецк и могут его окружить в ближайшие дни. Однако оккупанты не смогут быстро продвинуться в самом городе, так как они плохо работают в застроенной местности.

Об этом сообщили в Американском институте изучения войны (ISW).

Оккупанты не окружили Северодонецк полностью, но уже пытаются захватить город. Однако российские войска плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности на протяжении всей войны и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом областном центре.

По данным Американского института изучения войны, российские силы продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не окружили украинских защитников. Украинские силы продолжают поддерживать оборону на востоке Украины и замедлили продвижение большинства оккупантов. Скорее всего, РФ продолжит постепенное наступление и может в ближайшие дни окружить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

Вчера оккупанты штурмовали город и пытались закрепиться в районе гостиницы "Мир". Также они продолжали наступление на Северодонецк через села всего в 9 и 14 километрах к юго-востоку от города. Так называемые "ЛНР" сразу же стали заявлять о том, что им якобы удалось заманить украинских военных в "северодонецкий котел", однако эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ISW.

Вчера оккупанты также пытались захватить две автомагистрали к востоку и северо-востоку от Попасной. Так они хотели частично отрезать украинских военных от Северодонецка. Российские войска также пытались наносить атаки к востоку от Попасной, чтобы обеспечить доступ к трассе Т1303 на Лисичанск. По данным Института изучения войны, рашисты скорее всего, сейчас отдают предпочтение Лисичанскому направлению, а не продвигаются к Бахмуту, чтобы поддержать основные силы РФ в Северодонецке.

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