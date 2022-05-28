В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух» 6 28.05.2022, 8:13

7,540

Скрытое сопротивление?

В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские СМИ.

Представители дочерней компании холдинга «Тактическое ракетное вооружение» рассказали, что грабители проникли на предприятие в Королеве, сделав поддельную доверенность. Всего они вывезли 7319 килограмм сырья стоимостью 18 млн рублей.

Как охранники предприятия не распознали поддельный документ и причастен ли кто-то из сотрудников, будет выяснять полиция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».