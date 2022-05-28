В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух»6
- 28.05.2022, 8:13
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Скрытое сопротивление?
В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские СМИ.
Представители дочерней компании холдинга «Тактическое ракетное вооружение» рассказали, что грабители проникли на предприятие в Королеве, сделав поддельную доверенность. Всего они вывезли 7319 килограмм сырья стоимостью 18 млн рублей.
Как охранники предприятия не распознали поддельный документ и причастен ли кто-то из сотрудников, будет выяснять полиция.