закрыть
28 мая 2022, суббота, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух»

6
  • 28.05.2022, 8:13
  • 7,540
В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух»

Скрытое сопротивление?

В России украли семь тонн титана с предприятия по изготовлению ракет «воздух – земля» и «воздух – воздух», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские СМИ.

Представители дочерней компании холдинга «Тактическое ракетное вооружение» рассказали, что грабители проникли на предприятие в Королеве, сделав поддельную доверенность. Всего они вывезли 7319 килограмм сырья стоимостью 18 млн рублей.

Как охранники предприятия не распознали поддельный документ и причастен ли кто-то из сотрудников, будет выяснять полиция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин