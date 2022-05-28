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Ученые обнаружили неожиданные последствия употребления лимона

  • 28.05.2022, 8:17
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Ученые обнаружили неожиданные последствия употребления лимона

Фрукт богат витамином С, но не всегда полезен для здоровья.

Лимон является очень полезным для здоровья, он помогает укреплять иммунитет, поддерживает здоровье почек и насыщает витаминами. Но, увы, этот фрукт может быть и опасен.

Об этом пишет Eatthis.

Лимон богат витамином С, что является важным микроэлементом, который помогает защитить естественную и адаптивную иммунную систему, поддерживая различные клеточные функции.

Кроме того, лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может влиять на рН мочи, уменьшая вероятность развития камней в почках. Исследователи обнаружили, что цитрат — соль лимонной кислоты, связывается с кальцием и помогает блокировать образование камней.

Врачи говорят, что ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может повысить уровень цитрата в моче и, вероятно, снизить риск образования камней в почках.

Но при этом стоит помнить, что употребление большого количества лимона (лимонного сока) может привести к разрушению зубной эмали со временем. Потому потреблять лимоны врачи рекомендуют дозировано.

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