Ученые обнаружили неожиданные последствия употребления лимона
- 28.05.2022, 8:17
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Фрукт богат витамином С, но не всегда полезен для здоровья.
Лимон является очень полезным для здоровья, он помогает укреплять иммунитет, поддерживает здоровье почек и насыщает витаминами. Но, увы, этот фрукт может быть и опасен.
Об этом пишет Eatthis.
Лимон богат витамином С, что является важным микроэлементом, который помогает защитить естественную и адаптивную иммунную систему, поддерживая различные клеточные функции.
Кроме того, лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может влиять на рН мочи, уменьшая вероятность развития камней в почках. Исследователи обнаружили, что цитрат — соль лимонной кислоты, связывается с кальцием и помогает блокировать образование камней.
Врачи говорят, что ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может повысить уровень цитрата в моче и, вероятно, снизить риск образования камней в почках.
Но при этом стоит помнить, что употребление большого количества лимона (лимонного сока) может привести к разрушению зубной эмали со временем. Потому потреблять лимоны врачи рекомендуют дозировано.