На границе Донецкой и Запорожской областей войска РФ понесли огромные потери и отступили

На границе Донецкой и Запорожской областей войска РФ понесли огромные потери и отступили1
- 28.05.2022, 8:22
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Силы обороны Украины разбили врага возле населенных пунктов Новополь и Новодаровка.
В результате действий Сил обороны Украины российские оккупанты понесли значительные потери и отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Ольговского.
"В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области.
"Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка. Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось", - сообщали в Запорожской области.