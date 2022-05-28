Очевидцы рассказали о массовом заселении подозрительных мужчин в хостелы Минска

Очевидцы рассказали о массовом заселении подозрительных мужчин в хостелы Минска9
- 28.05.2022, 8:35
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Молодые крепкие мужчины из России приезжают на такси группами по несколько человек.
В хостелы в центре Минска последние несколько недель массово заселяются группами молодые крепкие мужчины из России, сообщает «Наша Ніва».
Речь идет о хостеле «Тринити» на Старовиленской, 12 (В Троицком предместье) и Urban Hostel на улице Заборского, 3 (возле Суворовского училища).
Эти люди приезжают на такси группами по несколько человек. Как правило, молодые люди славянской внешности, но встречаются по виду и выходцы из южных регионов.
Вечерами их можно встретить в продовольственных магазинах поблизости. Передвигаются небольшими группами. Также их видели на прогулке возле Министерства обороны на улице Коммунистической.
Минчанину удалось поговорить с одним из них. Он искал хостел «Тринити» и рассказал, что приехал из Владивостока.
На прямой вопрос: «А дальше куда? На войну, в Украину?», мужчина отвел глаза и ответил: «Нет, по другим делам», — делится впечатлениями белорус.
Журналисты связались с администрацией указанных хостелов. В Urban Hostel представительница администрации по имени Анастасия сказала, что никакие «крепкие молодые мужчины из России» в их хостел не заселяются и «ничего такого у них нет».
Хостел «Тринити» на запрос пока ничего не ответил.