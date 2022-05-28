Украинцы — бойцам Калиновского: Мы пойдем вместе с вами освобождать Беларусь 4 28.05.2022, 8:30

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Фото: Belsat

Добровольцы отстаивают честь белорусской нации.

Не смотря на то, что режим Лукашенко является соагрессором в путинской войне, украинцы понимают, что режим и народ — не одно и то же. Тысячи белорусов с оружием в руках защищают Украину от российских захватчиков.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии под видео на YouTube с белорусскими добровольцами оставляют украинские пользователи. Многие из них открыто пишут, что готовы помочь в освобождении нашей страны.

«Общая беда нас сплотила — борьба с фашизмом и террором. Дай Бог сил, чтобы все вернулись к своим семьям со щитом! Слава Украине! Слава всем нациям, защищающим свою свободу и независимость!»

«Для белорусов, украинцев, балтов и поляков свобода — это то же самое, что воздух для дыхания».

«Огромное спасибо. Ну, спасибо это слабо сказано — низкий поклон вам! Я уже думал, что Беларусь против Украины, но вижу, что у вас есть нормальные люди — пусть хранят вас ваши ангелы!»

«Никогда не писал комментов, но вы, ребята, освободили деревню в 2 км от моей. Желаю вам и вашей стране свободы и процветания, вы и ваш народ этого стоят!»

«Смелые, храбрые парни, которые помогают Украине отстаивать от безумства Кремля свободу, демократию и независимость».

«Ребята, белорусы, молимся за вас! Пусть вас Бог хранит! Вам еще Беларусь отстраивать».

«Белорусы, братики! Спасибо вам, родные! Будьте живы и свободны! Всего наилучшего желаю Беларуси!»

«Большое спасибо за то, что показываете и рассказываете о белорусах, которые не согласны с режимом АГЛ и с оружием в руках защищают Украину. В начале войны было вылито очень много грязи на Беларусь и белорусов за «соучастие» в агрессии. Однако для украинцев и Украины важно понимать, что режим и его помогатые— это одно, а Беларусь и белорусы — совершенно другое. Режим в одно мгновение «сойдет как с белых яблонь дым», а Беларусь и белорусы будут всегда соседями. Верим в вас и вашу победу!»

«Спасибо, братья белорусы, за вашу неисчерпаемую помощь. Знайте, наш украинский народ этого никогда не забудет!»

«Всецело за то, чтобы после победы вы снесли своего Таракана, а также наказали его всей белоруской мощью!»

«Белорусы, спасибо вам огромное! Видно, кто настоящие братья».

«Спасибо огромное настоящим мужчинам, воинам света, воинам добра! Мы вместе и обязательно победим! Правда на нашей стороне! Мы верим в шикарное, прогрессивное будущее наших стран! Идем рука об руку! Слава Украине! Слава Беларуси!»

«Спасибо большое вам, белорусы! Мы, украинцы, видим вашу поддержку. Видим, как ваши герои сражаются на поле боя за свободу Украины! Мы видим, как партизаны портят ж/д, чтобы Россия не поставила очередную партию техники для убийств! Мы любим и ценим каждого белоруса, который сопереживает горю украинцев! Вы — прекрасный народ, который вскоре станет свободным от диктатора!»

«Очень люблю и уважаю белорусов. Всегда любил и уважал. И везде, и всегда об этом говорил! (но только не ментов, госслужащих и кгбистов)».

«Спасибо вам, друзья! Вы настоящие! Сейчас идет борьба не только за Украину — это борьба и за свободную Беларусь. Жыве Беларусь. Слава Украине!»

«Друзья, искренне благодарю вас за вашу позицию. Верю в победу наших народов! Спасибо за вашу волю и смелость! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми к своим родным в свободную Украину, в свободную Беларусь! Вместе к победе!»

«В боях за Украину полк Калиновского остаивает честь белорусской нации».

«Благодарю смелых белорусов за совместную борьбу с диктаторами РФ и РБ!»

«Белорусы, вы — красавчики! Украинцы не забудут этого!»

«Я горжусь белорусскими гражданами, которые восстают против диктатора Лукашенко и восстают против путинского русского фашизма».

«Белорусы, которые готовы встать за свободу и независимость — настоящие братья для нас. Спасибо вам, что бережете наше мирное небо, украинскую землю и жизнь украинцев. Мы это ценим и гордимся вами».

«Мы пойдем с вами освобождать вашу страну. С вами до конца! Жыве Беларусь! Слава Украине!»

«Настоящие мужчины и воины, которые вместе с нашими ВСУ строят будущее наших народов и творят историю».

«Парни, вы — герои! Вы освобождаете не только Украину и Беларусь, но и Россию!»

«Спасибо ребятам за смелость и умение анализировать, что они любят свою страну и видят, что помочь Украине — помочь себе».

«Беларусь должна знать, что есть люди, которые имеют свое мнение и готовы защищать свои идеалы с оружием».

«Братский народ Беларуси доказал, что они — настоящие люди. Они знают, что такое человечность и знают правду про несправедливую войну».

«Освободим всю Украину — освободим сразу же и вашу родную землю. Подождите немножко, ребята! Буду за вас всех молиться», — пишут украинцы.

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