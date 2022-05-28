Группировка кораблей РФ в Черном море резко сократилась 3 28.05.2022, 8:32

6,614

В чем причина?

Часть вражеской корабельной группировки вынуждена оттянуться к местам укрытия возле Крыма из-за начавшегося серьезного шторма в Черном море. Но пара ракетных и три десантных корабля противника продолжают нести боевое дежурство и блокируют гражданское судоходство в Черном море.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Ранее стало известно, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы. Это касается и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».