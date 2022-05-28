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Порошенко хотел пересечь границу Украины и Польши, но его не пропустили

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  • 28.05.2022, 8:27
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Порошенко хотел пересечь границу Украины и Польши, но его не пропустили

Экс-президент страны ехал на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать на своем авто в Польшу, сообщает glavred.info.

Также появилось фото Порошенко, который находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни и пытается выехать из Украины в Польшу на своем "Range Rover". Пограничники решают, что делать: выпустить бывшего президента из страны или нет.

В то же время, на официальной странице "Евросолидарности" появилась информация о том, что 29-30 мая Петр Порошенко будет принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Возможно, с этим мероприятием и связано стремление бывшего гаранта покинуть территорию Украины.

Позже нардеп Ирина Геращенко подтвердила, что Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком.

По ее словам, на пункте пропуска "Рава Русская" экс-президента все-таки не пропустили.

Отметим, что народные депутаты могут пересекать границу Украины, получив согласие руководства Рады. По словам Геращенко, сейчас Стефанчук не выходит на связь, чтобы подтвердить подлинность разрешения.

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