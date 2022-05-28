«Снял квартиру в Таиланде с бассейном на крыше за $180 в месяц» 28.05.2022, 8:52

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Белорус из Бреста рассказал о «чудесах» экономии.

Владимир из Бреста рассказал onliner.by, как у него получается экономить в любых обстоятельствах и при этом жить в свое удовольствие. У парня своя небольшая квартира-студия и несколько источников дохода: он занимается созданием, продвижением и наполнением сайтов, а еще имеет свой интернет-магазин. Отсюда и неплохой для Беларуси доход — около 5,8 тысячи рублей в месяц. Но одно дело получать хорошую зарплату, а другое — умело ее тратить.

«Даже когда валютой были листики с кустов, у меня их оказывалось больше всех»

Многие думают, что я экономист, но я не учился в экономическом вузе. Тут дело в другом: я с детства люблю экономить. Даже когда у нас вместо валюты были листики с кустов, у меня их оказывалось больше всех.

Разумная экономия дает множество плюсов. Во-первых, душевное спокойствие. В 2022 году мучительно и тревожно становится на душе, если в кубышке нет средств. «Казна пустеет, Ваша Светлость», — сразу говорит внутренний голос. Гораздо приятнее, когда в запасе остается накопленная сумма денег — так и сон спокойнее, и даже тяжелый кризис уже не так пугает.

Во-вторых, сэкономленные средства можно инвестировать. У многих становится актуальным вопрос, где взять средства для открытия бизнеса или для покупки криптовалют? Сэкономить — самый действенный способ для этих целей. И если накопленная сумма достаточно велика, то любой кризис становится большим окном возможностей. Например, можно ухватить недвижимость или другие активы по очень низкой цене.

Лайфхаки о том, как нужно экономить

А теперь о правилах, которые помогают экономить.

Если хочешь сделать качественно и дешево — сделай сам

Когда мне уже порядком надоели пустые белые стены в квартире, я задумался о покупке картин. Приценившись в интернете, осознал, что более-менее хорошие картины стоят достаточно дорого. А я не люблю стандартные цветочки на картинах. Поэтому пришлось вспомнить, что в школе я любил рисовать.

Пара долгих зимних ночей — и несколько картин готовы. Конечно, качество исполнения страдает из-за отсутствия опыта, зато тема картин по моим интересам. В итоге четыре самодельные картины обошлись мне в 181 рубль (краски — 60 рублей, кисти —10, разбавитель — 11, холсты — 100).

Онлайн и скидочные купоны вместо обычных магазинов

Как правило, товары в интернет-магазинах стоят дешевле, чем в офлайн. Но есть еще одна хитрость: всегда можно нагуглить купон или скидку, особенно в сфере услуг.

К примеру, на хостинге мне так удалось сохранить целых 50%.

Торгуйтесь, когда это возможно

Принцип «Никогда не соглашайся на первое предложение» я почерпнул из книги «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах». Например, вам предложили купить дачу за 10 тысяч. Если вы сразу же согласитесь, то и продавец почувствует, что слишком низко запросил цену, и может начать раздумывать. А вы лишите себя возможности сэкономить средства и получить небольшую радость от успешного торга.

Никаких подписок!

Я предпочитаю быть котом Матроскиным из Простоквашино, который говорил: «Я ничего не буду выписывать — я экономить буду». Потому что подписки медленно, но верно растрачивают бюджет. Советую сделать ревизию и расписать все суммы, которые расходуются на всякого рода подписки вроде Netflix или YouTube Premium. Вы поймете, как много уходит на это.

Два месяца в Таиланде всего за $1600: дешевое жилье и питание фруктами

Удовольствие и наслаждение жизнью являются ее смыслом и важной ценностью, поэтому мне по душе философия гедонизма. В жизни мне хочется иметь как можно больше веселых моментов, поэтому развлечения занимают в ней очень важное место.

Со временем я осознал, что не всегда дорогие и популярные виды развлечений приносят истинное удовольствие. Сейчас я стараюсь выбирать те виды развлечений, которые не навязаны стереотипами, где все считают, что это должно быть круто. Я стараюсь прислушиваться к тому, чего именно я хочу. Например, полет над лесной рекой на тарзанке доставил мне больше удовольствия, чем шведский стол в ресторане 5-звездочного отеля.

Однажды у меня закончилась отсрочка от армии, и до получения новой нужно было отсидеться два месяца. Этим местом оказался солнечный Таиланд, а если лететь туда зимой, то получается прямо филиал рая на земле. Но так как отпуск был незапланированный, я принял решение по возможности минимизировать все затраты. Похоже, мне это удалось, и даже не в ущерб качеству.

Я снял не отель, а квартиру-студию всего за 180 долларов в месяц с интернетом и кондиционером. Это был март — апрель, в этот сезон там цены ниже. Из приятных бонусов был бассейн на крыше. Питался я в основном фруктами. А если нужны были белки и жиры, то всегда можно было найти рыбу на местном рынке.

Еще хорошо помогло сэкономить отсутствие необязательных для отдыха вещей. На пляже необязательно брать лежак: на полотенце и песочке лежится не так уж и плохо. Или плыть на пароме, а не на катере. Конечно, обидно наблюдать, как стремительный катер обгоняет ваш медленно ползущий паром, но зато какая экономия! К тому же это была прекрасная возможность часок посидеть один на один со своими мыслями, что редко удается.

Единственная экскурсия у меня была в зоопарк, и она стоит всех своих денег! Там не было ни одной клетки, животные находились либо в просторных вольерах, либо свободно прогуливались по огороженной территории.

Итого за 2 месяца я потратил на незабываемый отпуск всего $1600. Дорога до Москвы стоила $80, перелет — $520, жилье — $360, транспорт — $100, питание и прочее — $540.

Как не нужно экономить?

В экономии нужно тоже быть разумным и не ставить ее главной целью своей жизни. Ведь нет ничего более грустного и унылого, чем человек, который экономит каждую копейку. Мысль о потраченных деньгах портит настроение не только самому человеку, но и окружающим его людям. Такой человек становится заложником своей страсти экономии, и он лишается большинства прелестей жизни.

Поэтому важно не превратиться из экономного человека в скупердяя. Помните главное принципы:

Скупой платит дважды

Если покупать товары, выбирая только по одному критерию — цене, то товар может попадаться очень низкого качества.

Время — тоже деньги

Если в соседнем магазине помидоры по 8 рублей, а в другом — по 6 рублей, но ехать до него час, то никакого смысла это вообще не имеет. Надо понимать, что наше время — очень ценный ресурс, причем невозвратный. И надо взвешивать экономию и затраты на достижение этой экономии по времени.

Деньги созданы для того, чтобы их тратить

Откладывать под матрас деньги, отказывая себе во всем, — это тоже не самая лучшая идея. Если держать средства в валюте, то они каждый год обесцениваются примерно на 6%. А если в рублях — так еще больше. Старайтесь пускать в работу накопленные средства: откройте вклад или вложите во что-то, что потом можно будет продать с наценкой.

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