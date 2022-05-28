закрыть
28 мая 2022, суббота, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Снял квартиру в Таиланде с бассейном на крыше за $180 в месяц»

  • 28.05.2022, 8:52
  • 2,776
«Снял квартиру в Таиланде с бассейном на крыше за $180 в месяц»

Белорус из Бреста рассказал о «чудесах» экономии.

Владимир из Бреста рассказал onliner.by, как у него получается экономить в любых обстоятельствах и при этом жить в свое удовольствие. У парня своя небольшая квартира-студия и несколько источников дохода: он занимается созданием, продвижением и наполнением сайтов, а еще имеет свой интернет-магазин. Отсюда и неплохой для Беларуси доход — около 5,8 тысячи рублей в месяц. Но одно дело получать хорошую зарплату, а другое — умело ее тратить.

«Даже когда валютой были листики с кустов, у меня их оказывалось больше всех»

Многие думают, что я экономист, но я не учился в экономическом вузе. Тут дело в другом: я с детства люблю экономить. Даже когда у нас вместо валюты были листики с кустов, у меня их оказывалось больше всех.

Разумная экономия дает множество плюсов. Во-первых, душевное спокойствие. В 2022 году мучительно и тревожно становится на душе, если в кубышке нет средств. «Казна пустеет, Ваша Светлость», — сразу говорит внутренний голос. Гораздо приятнее, когда в запасе остается накопленная сумма денег — так и сон спокойнее, и даже тяжелый кризис уже не так пугает.

Во-вторых, сэкономленные средства можно инвестировать. У многих становится актуальным вопрос, где взять средства для открытия бизнеса или для покупки криптовалют? Сэкономить — самый действенный способ для этих целей. И если накопленная сумма достаточно велика, то любой кризис становится большим окном возможностей. Например, можно ухватить недвижимость или другие активы по очень низкой цене.

Лайфхаки о том, как нужно экономить

А теперь о правилах, которые помогают экономить.

Если хочешь сделать качественно и дешево — сделай сам

Когда мне уже порядком надоели пустые белые стены в квартире, я задумался о покупке картин. Приценившись в интернете, осознал, что более-менее хорошие картины стоят достаточно дорого. А я не люблю стандартные цветочки на картинах. Поэтому пришлось вспомнить, что в школе я любил рисовать.

Пара долгих зимних ночей — и несколько картин готовы. Конечно, качество исполнения страдает из-за отсутствия опыта, зато тема картин по моим интересам. В итоге четыре самодельные картины обошлись мне в 181 рубль (краски — 60 рублей, кисти —10, разбавитель — 11, холсты — 100).

Онлайн и скидочные купоны вместо обычных магазинов

Как правило, товары в интернет-магазинах стоят дешевле, чем в офлайн. Но есть еще одна хитрость: всегда можно нагуглить купон или скидку, особенно в сфере услуг.

К примеру, на хостинге мне так удалось сохранить целых 50%.

Торгуйтесь, когда это возможно

Принцип «Никогда не соглашайся на первое предложение» я почерпнул из книги «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах». Например, вам предложили купить дачу за 10 тысяч. Если вы сразу же согласитесь, то и продавец почувствует, что слишком низко запросил цену, и может начать раздумывать. А вы лишите себя возможности сэкономить средства и получить небольшую радость от успешного торга.

Никаких подписок!

Я предпочитаю быть котом Матроскиным из Простоквашино, который говорил: «Я ничего не буду выписывать — я экономить буду». Потому что подписки медленно, но верно растрачивают бюджет. Советую сделать ревизию и расписать все суммы, которые расходуются на всякого рода подписки вроде Netflix или YouTube Premium. Вы поймете, как много уходит на это.

Два месяца в Таиланде всего за $1600: дешевое жилье и питание фруктами

Удовольствие и наслаждение жизнью являются ее смыслом и важной ценностью, поэтому мне по душе философия гедонизма. В жизни мне хочется иметь как можно больше веселых моментов, поэтому развлечения занимают в ней очень важное место.

Со временем я осознал, что не всегда дорогие и популярные виды развлечений приносят истинное удовольствие. Сейчас я стараюсь выбирать те виды развлечений, которые не навязаны стереотипами, где все считают, что это должно быть круто. Я стараюсь прислушиваться к тому, чего именно я хочу. Например, полет над лесной рекой на тарзанке доставил мне больше удовольствия, чем шведский стол в ресторане 5-звездочного отеля.

Однажды у меня закончилась отсрочка от армии, и до получения новой нужно было отсидеться два месяца. Этим местом оказался солнечный Таиланд, а если лететь туда зимой, то получается прямо филиал рая на земле. Но так как отпуск был незапланированный, я принял решение по возможности минимизировать все затраты. Похоже, мне это удалось, и даже не в ущерб качеству.

Я снял не отель, а квартиру-студию всего за 180 долларов в месяц с интернетом и кондиционером. Это был март — апрель, в этот сезон там цены ниже. Из приятных бонусов был бассейн на крыше. Питался я в основном фруктами. А если нужны были белки и жиры, то всегда можно было найти рыбу на местном рынке.

Еще хорошо помогло сэкономить отсутствие необязательных для отдыха вещей. На пляже необязательно брать лежак: на полотенце и песочке лежится не так уж и плохо. Или плыть на пароме, а не на катере. Конечно, обидно наблюдать, как стремительный катер обгоняет ваш медленно ползущий паром, но зато какая экономия! К тому же это была прекрасная возможность часок посидеть один на один со своими мыслями, что редко удается.

Единственная экскурсия у меня была в зоопарк, и она стоит всех своих денег! Там не было ни одной клетки, животные находились либо в просторных вольерах, либо свободно прогуливались по огороженной территории.

Итого за 2 месяца я потратил на незабываемый отпуск всего $1600. Дорога до Москвы стоила $80, перелет — $520, жилье — $360, транспорт — $100, питание и прочее — $540.

Как не нужно экономить?

В экономии нужно тоже быть разумным и не ставить ее главной целью своей жизни. Ведь нет ничего более грустного и унылого, чем человек, который экономит каждую копейку. Мысль о потраченных деньгах портит настроение не только самому человеку, но и окружающим его людям. Такой человек становится заложником своей страсти экономии, и он лишается большинства прелестей жизни.

Поэтому важно не превратиться из экономного человека в скупердяя. Помните главное принципы:

Скупой платит дважды

Если покупать товары, выбирая только по одному критерию — цене, то товар может попадаться очень низкого качества.

Время — тоже деньги

Если в соседнем магазине помидоры по 8 рублей, а в другом — по 6 рублей, но ехать до него час, то никакого смысла это вообще не имеет. Надо понимать, что наше время — очень ценный ресурс, причем невозвратный. И надо взвешивать экономию и затраты на достижение этой экономии по времени.

Деньги созданы для того, чтобы их тратить

Откладывать под матрас деньги, отказывая себе во всем, — это тоже не самая лучшая идея. Если держать средства в валюте, то они каждый год обесцениваются примерно на 6%. А если в рублях — так еще больше. Старайтесь пускать в работу накопленные средства: откройте вклад или вложите во что-то, что потом можно будет продать с наценкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин