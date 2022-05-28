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Стали известны подробности воздушного боя, в котором был сбит российский Су-35

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  • 28.05.2022, 8:58
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Стали известны подробности воздушного боя, в котором был сбит российский Су-35

Оккупант вылетел на перехват украинских самолетов из Бельбека.

27 мая около 14.00 в небе Херсонской области истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В районе обеда украинский МиГ-29 прикрывал группу штурмовиков Су-25, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате совместного авианалета уничтожена ротно-тактическая группа армии РФ с техникой и живой силой.

Вскоре на перехват украинских штурмовиков с крымского аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. В завязавшемся воздушном бою украинский пилот одержал победу. Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.

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