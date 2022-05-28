Польша с июля начнет принимать заявления на гуманитарные визы и ВНЖ для белорусов 28.05.2022, 9:07

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Сейчас завершается этап межведомственных консультаций.

С июля Польша начнет прием заявлений на гуманитарные визы и виды на жительство, передает «Наша Ніва».

Относительно гуманитарных видов на жительство в МВД Польши пояснили, что в данный момент ведется законотворческая работа над постановлением министра внутренних дел в отношении граждан, которые будут иметь право ходатайствовать о предоставлении разрешения на временное пребывание (ВНЖ), предусмотренного в ст. 186, ч. 1, п. 9 Закона об иностранцах (так называемый «гуманитарный вид на жительство»). Сейчас завершается этап межведомственных консультаций.

То же касается и решения министра внутренних дел о гуманитарных визах, с помощью которого будут внесены изменения в решение о визах для иностранцев. В настоящее время ведутся внутриведомственные согласования.

Завершение работы над этими документами, а также их официальное опубликование запланированы на конец июня. Вступление этих постановлений в законную силу наступит по истечении 14 дней с момента их опубликования.

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