Артиллеристы 45-й бригады уничтожили оккупантов на хуторе возле Гуляйполя

Артиллеристы 45-й бригады уничтожили оккупантов на хуторе возле Гуляйполя1
- 28.05.2022, 9:09
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Филигранная работа ВСУ попала на видео.
Украинские артиллеристы из 45 бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов в Запорожской области.
Об этом говорится в официальном фейсбуке 45-й бригады.
В сообщении отмечается: "На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились - видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана! P.S. Во время съемки этого видео ни один человек не пострадал".