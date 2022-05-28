закрыть
28 мая 2022, суббота, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия отбросила оккупантов в нескольких районах Луганской области

1
  • 28.05.2022, 9:23
Украинская армия отбросила оккупантов в нескольких районах Луганской области

Россиян заставили отступить в том числе и под Северодонецком.

Украинским военным удалось отбросить оккупантов на ранее занятые позиции в районах Луганской области. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины", - написал Гайдай.

По его словам, Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, местами начинались уличные бои.

"Как следствие, имеем повреждения 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", - уточнил Гайдай.

Кроме того, есть разрушения и в других городах области: девять домов в Горном, по четыре - в Золотом и Лисичанске, а также в смт Врубовка - 12, селе Орехово - два.

Всего, за минувшие сутки, по словам главы области, отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин