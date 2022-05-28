Испанский ученый: В нашей галактике существует четыре внеземные цивилизации 28.05.2022, 9:33

Сотрудник Университета Виго провел подсчеты, насколько вероятна встреча с ними.

Испанский ученый Альберто Кабальеро подсчитал, что во Млечном Пути может существовать несколько инопланетных цивилизаций, которые могут быть опасными друг для друга, пишет nv.ua.

Поиски инопланетян интересуют многих ученых, однако в публичную плоскость эти вопросы выносятся крайне редко. Это сложная для серьезного восприятия тема, которая больше подходит как затравка для научно-фантастического фильма, чем реальности. Однако про инопланетные цивилизации всерьез говорили даже великие ученые вроде известного астрофизика Стивена Хокинга.

«Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю верить в то, что мы не одни во Вселенной», — говорил он. Правда, говорил он это скорее не из большой заинтересованности в контактах с инопланетной цивилизацией — скорее даже наоборот. Хокинг предупреждал, что контакт с инопланетянами закончится для нас примерно тем же, чем для коренных американцев обернулась встреча с Христофором Колумбом.

Из-за подобных опасений многие ученые против того, чтобы искать контакт с инопланетными цивилизациями. С другой стороны, есть и те, кто наоборот пытается привлечь внимание разумной внеземной жизни — к примеру, недавно исследователи предложили отправить в космос сообщение, закодировав в нем карту Млечного Пути, Солнечной системы и Земли (с подробностями о составе планеты и ее атмосфере), а также добавив туда основы математики, физики и биологии — ДНК, аминокислот и глюкозы.

Однако каков на самом деле шанс встретиться с инопланетянами, которые получат сигнал от человечества и прибудут на Землю с не самыми добрыми намерениями? Обычно дальше общих рассуждений во время интервью или конференций дело не идет. Оно и не странно — изучать этот вопрос с научной точки зрения практически невозможно из-за нехватки данных и непонимания — какие вообще данные нужны для проведения подобных исследований.

Частично этот пробел заполнил аспирант испанского Университета Виго Альберто Кабальеро, который представил в своей статье результаты мысленного эксперимента, в рамках которого попытался определить, насколько опасными могут быть попытки связаться с внеземными цивилизациями.

Результаты, по классике, можно разделить на плохой и хороший. Плохой — это то, что в нашей галактике может быть четыре цивилизации, которые вряд ли отличаются добрыми намерениями. Хороший — это то, что шансы встретиться с ними и быть уничтоженными в два раза ниже вероятности того, что в Землю врежется астероид, который вызовет глобальную катастрофу: подобные события происходят примерно раз в сто лет.

Кабальеро признает, что для проведения приблизительных расчетов ему пришлось опираться на предположения, а не факты, из-за чего его расчеты можно воспринимать как нечто гипотетическое.

Для своего исследования он изучил опыт человечества — сколько стран за последние 50 лет вторгались на территорию другой страны. Затем он взял эти данные и соотнес из к количеству известных, предполагаемых, а также потенциально обитаемых экзопланет, основываясь на оценке итальянского ученого Клаудио Макконе, утверждавшего, что во Млечном Пути может существовать около 15 тыс. цивилизаций.

Подсчеты показали, что вероятность вторжения враждебной инопланетной расы на Землю чрезвычайно низка. И дело даже не в том, что все инопланетяне добрые и хотят дружить, а потому что достижение технологического развития, позволяющего путешествовать сквозь звезды — это долгий и невероятно сложный путь, преодолеть который может далеко не каждая цивилизация. Здесь также важно вспомнить шкалу Кардашева, которая оценивает развитие цивилизации на основе количества потребляемой ею энергии:

Цивилизация I типа использует всю энергию, доступную на «домашней» планете;

Цивилизация II типа умеет добывать и использовать энергию своей звезды;

Цивилизация III типа умеет добывать и использовать энергию всей своей галактики.

Очевидно, что человечество не достигло даже I типа — сейчас наш показатель равен 0,73, а ученые предсказывают наше «повышение» приблизительно через 100−200 лет. Кабальеро отмечает, что во Млечном Пути вряд ли существует даже одна внеземная цивилизация, достигшая I типа. Фактически, это означает, что даже если где-то там есть инопланетяне, желающие захватить любую другую цивилизацию, они банально не смогут добраться до своих соседей.

Внеземная цивилизация вроде человеческой (которых, согласно ученого, во Млечному Пути может быть окoло четырех) не представляет никакой угрозы для нас, поскольку у них нет возможности добраться до нашей планеты. Межзвездные путешествия требуют невероятного технологического развития, достичь которого практически невозможно.

Расчеты также показали, что в нашей галактике может существовать 0,22 цивилизации типа I, которые все же научились путешествовать к ближайшим звездам. Если чуть прояснить — то с вероятностью в 22% во Млечному Пути может существовать одна подобная цивилизация со злыми намерениями.

«Я написал статью, основываясь только на жизни, какой мы ее знаем. Мы не знаем разума инопланетян. У внеземной цивилизации может быть мозг с другим химическим составом, и у них может не быть нашего сочувствия, или у них может быть более психопатологическое поведение. Я нашел способ провести [исследование], у которого есть ограничения, потому что мы не знаем, какими будут инопланетяне», — объясняет свою работу Кабальеро в интервью Motherboard.

Своими расчетами он хотел начать дискуссию о том, насколько опасно отправлять различные сообщения в космос, насколько это необходимо человечеству и можем ли мы действительно вступить в контакт с другой цивилизацией где-то среди звезд.

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