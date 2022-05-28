Бойцы ВСУ разгромили российских десантников из Иваново 1 28.05.2022, 9:37

В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 «элитных» военных врага.

Украинским артиллеристам удалось накрыть позицию врага на Харьковщине. В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 российских десантников.

Журналист Роман Цимбалюк сообщил, что большинство из погибших – солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ.

"26 мая в результате артиллерийского удара ВС Украины была уничтожена позиция 98 воздушно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново). Потери среди личного состава: более 43 военнослужащих погибло, 18 раненных", - сообщил Цимбалюк.

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