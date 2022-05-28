Белорусские семьи в общежитии три года получали астрономические счета за коммуналку 28.05.2022, 10:06

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Суммы в платежках удивляли.

Жители логойского общежития пожаловались в прокуратуру на странную ситуацию с «коммуналкой». В платежках за месяц набегало от 260 до 330 рублей, при этом периодически не было горячей воды и отопления, а помещениям нужен был капремонт. Оказалось, люди правда переплачивали, сообщает onliner.by.

Проверка установила, что коммунальное хозяйство долгое время распределяло расход тепловой энергии на отопление среди жильцов общежития с нарушениями.

Например, при расчете платежей применялись неверные данные об общей площади жилых помещений общежития и значение одного из показателей. Это привело к завышению стоимости услуги по теплоснабжению.

Прокуратура Минской области вынесла предписание директору коммунальной организации.

Итог такой. 21 семье сделали перерасчет лишних платежей за 3 года на общую сумму больше 1,2 тысячи рублей.

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