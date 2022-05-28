закрыть
28 мая 2022, суббота, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские семьи в общежитии три года получали астрономические счета за коммуналку

  • 28.05.2022, 10:06
  • 2,112
Белорусские семьи в общежитии три года получали астрономические счета за коммуналку

Суммы в платежках удивляли.

Жители логойского общежития пожаловались в прокуратуру на странную ситуацию с «коммуналкой». В платежках за месяц набегало от 260 до 330 рублей, при этом периодически не было горячей воды и отопления, а помещениям нужен был капремонт. Оказалось, люди правда переплачивали, сообщает onliner.by.

Проверка установила, что коммунальное хозяйство долгое время распределяло расход тепловой энергии на отопление среди жильцов общежития с нарушениями.

Например, при расчете платежей применялись неверные данные об общей площади жилых помещений общежития и значение одного из показателей. Это привело к завышению стоимости услуги по теплоснабжению.

Прокуратура Минской области вынесла предписание директору коммунальной организации.

Итог такой. 21 семье сделали перерасчет лишних платежей за 3 года на общую сумму больше 1,2 тысячи рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин