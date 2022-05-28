Где получить европейское образование: обзор возможностей для белорусов 1 28.05.2022, 10:10

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Получение высшего образования за рубежом набирает все большую популярность.

Получение высшего образования за рубежом набирает все большую популярность среди белорусов. Для студентов, исключенных из белорусских вузов за свои взгляды, а также для детей белорусов, которые были вынуждены убегать за границу от репрессий, поиск возможностей для обучения в других странах становится необходимостью. Журналисты belsat.eu посмотрели, что предлагают ближайшие к Беларуси страны Евросоюза.

Литва: Европейский гуманитарный университет

В Вильнюсе с 2005 года работает Европейский гуманитарный университет, который с 1992 по 2004 годы давал образование белорусским студентам в Минске.

Нынешняя приемная кампания в ЕГУ началась 2 мая и продлится до 10 июля.

Набор ведется на очную и заочную формы обучения на бакалаврские программы:

• «Визуальный дизайн» (цена для белорусов – € 1300 за семестр на очной форме, € 900 на заочной);

• «Европейское наследие» (€ 1200 за семестр очного обучения, € 850 – за заочное);

• «Медиа и коммуникация» (€ 1250 и € 880);

• «Мировая политика и экономика» (€ 1250 и € 880);

• «Театральное искусство и актерская игра» (€ 1500 за семестр очного обучения, заочной формы нет).

Продолжительность очного обучения на бакалаврских программах – 4 года, заочного – 5 лет.

На программе «Международное право и право Европейского Союза» обучение непрерывное. Продолжительность – 5 лет. Цена – € 1300 за семестр на очной форме, € 900 – на заочной.

Также идет набор на магистерские программы:

• «Визуальная пластика» (продолжительность 2 года, цена – €1250 за семестр);

• «Публичная политика» (продолжительность 1,5 года, цена – €1200 за семестр);

• «Развитие культурного наследия» (1,5 года, € 1150 за семестр);

• «Гендерные исследования» (1,5 года, €1200 за семестр).

Абитуриенты могут претендовать на 50-процентное или на 100-процентное возмещение стоимости обучения на основании портфолио. Портфолио состоит из документов, подтверждающих достижения абитуриента на момент поступления (дипломы конкурсов, олимпиад, конференций, сертификаты об участии в социальных и волонтерских программах, электронные версии творческих работ и т.п.). Также нужно приложить сопроводительное письмо, в котором объяснить, как все эти достижения связаны с миссией ЕГУ.

Чрезвычайный фонд ЕГУ поддерживает студентов, которые были отчислены или не могут учиться в белорусских вузах по политическим причинам. Сумма и условия поддержки зависят от каждого конкретного случая.

Польша: программа Калиновского и Белорусская академия

Одна из наиболее популярных программ, которая дает возможность бесплатного обучения в Польше, – программа Калиновского, созданная в 2006 году, чтобы поддержать репрессированных студентов из Беларуси. В этом году прием документов уже завершился – он продолжался до 15 мая.

Студенты, обучающиеся в различных вузах Польши на программе Калиновского, получают стипендию 1250 злотых в месяц на бакалавриате и 1500 злотых – на магистратуре. Подробнее о программе можно узнать здесь.

С 2020 года в Польше действует Белорусская академия, которая дает возможность белорусам получить европейский диплом через обучение онлайн.

С 1 июня по 1 сентября будет проходить прием документов на новый учебный год. Абитуриентам будут предложены две магистерские специальности и одна бакалаврская. Более точную информацию руководство Академии обещает предоставить в ближайшее время.

Предыдущий набор проходил до 15 февраля текущего года по специальности «Менеджмент и медиация». Стоимость составляла PLN 4400 за год обучения (около $1000).

Зачисление происходит без экзаменов. Обучение проходит в разных вузах Польши в зависимости от программы.

Чтобы учиться в Белорусской академии, необязательно куда-то выезжать – обучение ведется полностью онлайн. Языки обучения – белорусский и русский. В марте текущего года Академия получила официальное разрешение на преподавание на белорусском языке.

По окончании обучения выдается диплом польского вуза, который признается в Евросоюзе.

Дополнительно обучение в Белорусской академии дает возможность получения визы, права на работу в Польше, льготы на проезд в общественном транспорте, право на получение временного проживания в Польше.

Белорусская академия была создана в октябре 2020 года в Белостоке. Она объединяет несколько десятков преподавателей из разных стран, которые так или иначе связаны с Беларусью. Академия работает на волонтерских началах, не пользуется грантами, и это не одноразовый проект. Координатор и соорганизатор Белорусской академии – белостокский фонд «Okno na Wschod».

Белорусские абитуриенты с картой поляка могут пытаться поступить в любой польский ВУЗ, так как обучение для них будет бесплатным на всех уровнях – бакалавриат, магистратура.

Вступительная кампания в польские вузы началась 16 марта и продлится до 15 октября 2022 года. В каждом университете могут быть свои сроки, поэтому нужно следить за информацией.

Для студентов из стран Восточного партнерства и постсоветского пространства в Польше существуют стипендии.

Германия

Белорусские студенты могут попытаться выиграть конкурс на обучение в немецком вузе в течение семестра. Стипендиальная программа работает уже 16 лет при поддержке Общества студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS). Конкурс проводится два раза в год – студентов набирают на зимний и летний семестры. Стипендия в рамках программы составляет € 800 в месяц. GFPS оплачивает студенческие взносы, медицинскую страховку, компенсирует расходы на дорогу из Беларуси до Германии и обратно. За аренду жилья студент должен платить самостоятельно.

Чтобы претендовать на эту программу, нужно быть студентом одного из белорусских вузов (отучиться хотя бы 4 семестра), иметь гражданство Беларуси. Студенты выпускных курсов не могут претендовать на стипендию. Также нужен сертификат, подтверждающий хорошее владение немецким языком – не ниже В2.

Следующий набор будет на летний семестр 2023 года.

Белорусы могут также попытаться поступить в любой немецкий ВУЗ на общих условиях. Обучение в государственных учреждениях бесплатное, но придется заплатить студенческие взносы. Вузы Германии делятся на университеты и высшие школы. Университеты дают более теоретическое и научное образование, высшие школы – практическое. Дипломы и университета, и высшей школы имеют одинаковую ценность.

Чтобы поступить в ВУЗ в Германии, нужно отучиться 12 лет. Для белорусов, которые учатся в школе 11 лет, существуют такие варианты:

• после школы в Беларуси поступить в школу-пансионат в Германии;

• после окончания белорусской школы пойти на подготовительное отделение при немецком учебном заведении – Studienkolleg;

• закончить 1-2 курса белорусского вуза и потом поступить на подобную специальность в Германии.

Важно хорошо знать немецкий язык – уровень не ниже В2 – С1.

Документы немецкие вузы принимают два раза в год – летом и зимой. Однако в каждом учреждении могут быть свои требования.

Чехия

В Чехии образование в государственных и общественных вузах бесплатное для граждан любой страны, но учиться придется на чешском языке. Существует много возможностей пройти подготовительные языковые курсы. Также можно получить стипендию.

Традиционно вступительная кампания в чешские университеты выглядит так:

• февраль-март: подача заявлений в вузы (так называемые «приглашки» – přihlášky);

• июнь: вступительные экзамены;

• июль: запись на обучение.

В отдельных вузах этапы вступительной кампании могут отличаться, поэтому точную информацию нужно выяснять на сайтах университетов.

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