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Где получить европейское образование: обзор возможностей для белорусов

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  • 28.05.2022, 10:10
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Где получить европейское образование: обзор возможностей для белорусов

Получение высшего образования за рубежом набирает все большую популярность.

Получение высшего образования за рубежом набирает все большую популярность среди белорусов. Для студентов, исключенных из белорусских вузов за свои взгляды, а также для детей белорусов, которые были вынуждены убегать за границу от репрессий, поиск возможностей для обучения в других странах становится необходимостью. Журналисты belsat.eu посмотрели, что предлагают ближайшие к Беларуси страны Евросоюза.

Литва: Европейский гуманитарный университет

В Вильнюсе с 2005 года работает Европейский гуманитарный университет, который с 1992 по 2004 годы давал образование белорусским студентам в Минске.

Нынешняя приемная кампания в ЕГУ началась 2 мая и продлится до 10 июля.

Набор ведется на очную и заочную формы обучения на бакалаврские программы:

• «Визуальный дизайн» (цена для белорусов – € 1300 за семестр на очной форме, € 900 на заочной);

• «Европейское наследие» (€ 1200 за семестр очного обучения, € 850 – за заочное);

• «Медиа и коммуникация» (€ 1250 и € 880);

• «Мировая политика и экономика» (€ 1250 и € 880);

• «Театральное искусство и актерская игра» (€ 1500 за семестр очного обучения, заочной формы нет).

Продолжительность очного обучения на бакалаврских программах – 4 года, заочного – 5 лет.

На программе «Международное право и право Европейского Союза» обучение непрерывное. Продолжительность – 5 лет. Цена – € 1300 за семестр на очной форме, € 900 – на заочной.

Также идет набор на магистерские программы:

• «Визуальная пластика» (продолжительность 2 года, цена – €1250 за семестр);

• «Публичная политика» (продолжительность 1,5 года, цена – €1200 за семестр);

• «Развитие культурного наследия» (1,5 года, € 1150 за семестр);

• «Гендерные исследования» (1,5 года, €1200 за семестр).

Абитуриенты могут претендовать на 50-процентное или на 100-процентное возмещение стоимости обучения на основании портфолио. Портфолио состоит из документов, подтверждающих достижения абитуриента на момент поступления (дипломы конкурсов, олимпиад, конференций, сертификаты об участии в социальных и волонтерских программах, электронные версии творческих работ и т.п.). Также нужно приложить сопроводительное письмо, в котором объяснить, как все эти достижения связаны с миссией ЕГУ.

Чрезвычайный фонд ЕГУ поддерживает студентов, которые были отчислены или не могут учиться в белорусских вузах по политическим причинам. Сумма и условия поддержки зависят от каждого конкретного случая.

Польша: программа Калиновского и Белорусская академия

Одна из наиболее популярных программ, которая дает возможность бесплатного обучения в Польше, – программа Калиновского, созданная в 2006 году, чтобы поддержать репрессированных студентов из Беларуси. В этом году прием документов уже завершился – он продолжался до 15 мая.

Студенты, обучающиеся в различных вузах Польши на программе Калиновского, получают стипендию 1250 злотых в месяц на бакалавриате и 1500 злотых – на магистратуре. Подробнее о программе можно узнать здесь.

С 2020 года в Польше действует Белорусская академия, которая дает возможность белорусам получить европейский диплом через обучение онлайн.

С 1 июня по 1 сентября будет проходить прием документов на новый учебный год. Абитуриентам будут предложены две магистерские специальности и одна бакалаврская. Более точную информацию руководство Академии обещает предоставить в ближайшее время.

Предыдущий набор проходил до 15 февраля текущего года по специальности «Менеджмент и медиация». Стоимость составляла PLN 4400 за год обучения (около $1000).

Зачисление происходит без экзаменов. Обучение проходит в разных вузах Польши в зависимости от программы.

Чтобы учиться в Белорусской академии, необязательно куда-то выезжать – обучение ведется полностью онлайн. Языки обучения – белорусский и русский. В марте текущего года Академия получила официальное разрешение на преподавание на белорусском языке.

По окончании обучения выдается диплом польского вуза, который признается в Евросоюзе.

Дополнительно обучение в Белорусской академии дает возможность получения визы, права на работу в Польше, льготы на проезд в общественном транспорте, право на получение временного проживания в Польше.

Белорусская академия была создана в октябре 2020 года в Белостоке. Она объединяет несколько десятков преподавателей из разных стран, которые так или иначе связаны с Беларусью. Академия работает на волонтерских началах, не пользуется грантами, и это не одноразовый проект. Координатор и соорганизатор Белорусской академии – белостокский фонд «Okno na Wschod».

Белорусские абитуриенты с картой поляка могут пытаться поступить в любой польский ВУЗ, так как обучение для них будет бесплатным на всех уровнях – бакалавриат, магистратура.

Вступительная кампания в польские вузы началась 16 марта и продлится до 15 октября 2022 года. В каждом университете могут быть свои сроки, поэтому нужно следить за информацией.

Для студентов из стран Восточного партнерства и постсоветского пространства в Польше существуют стипендии.

Германия

Белорусские студенты могут попытаться выиграть конкурс на обучение в немецком вузе в течение семестра. Стипендиальная программа работает уже 16 лет при поддержке Общества студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS). Конкурс проводится два раза в год – студентов набирают на зимний и летний семестры. Стипендия в рамках программы составляет € 800 в месяц. GFPS оплачивает студенческие взносы, медицинскую страховку, компенсирует расходы на дорогу из Беларуси до Германии и обратно. За аренду жилья студент должен платить самостоятельно.

Чтобы претендовать на эту программу, нужно быть студентом одного из белорусских вузов (отучиться хотя бы 4 семестра), иметь гражданство Беларуси. Студенты выпускных курсов не могут претендовать на стипендию. Также нужен сертификат, подтверждающий хорошее владение немецким языком – не ниже В2.

Следующий набор будет на летний семестр 2023 года.

Белорусы могут также попытаться поступить в любой немецкий ВУЗ на общих условиях. Обучение в государственных учреждениях бесплатное, но придется заплатить студенческие взносы. Вузы Германии делятся на университеты и высшие школы. Университеты дают более теоретическое и научное образование, высшие школы – практическое. Дипломы и университета, и высшей школы имеют одинаковую ценность.

Чтобы поступить в ВУЗ в Германии, нужно отучиться 12 лет. Для белорусов, которые учатся в школе 11 лет, существуют такие варианты:

• после школы в Беларуси поступить в школу-пансионат в Германии;

• после окончания белорусской школы пойти на подготовительное отделение при немецком учебном заведении – Studienkolleg;

• закончить 1-2 курса белорусского вуза и потом поступить на подобную специальность в Германии.

Важно хорошо знать немецкий язык – уровень не ниже В2 – С1.

Документы немецкие вузы принимают два раза в год – летом и зимой. Однако в каждом учреждении могут быть свои требования.

Чехия

В Чехии образование в государственных и общественных вузах бесплатное для граждан любой страны, но учиться придется на чешском языке. Существует много возможностей пройти подготовительные языковые курсы. Также можно получить стипендию.

Традиционно вступительная кампания в чешские университеты выглядит так:

• февраль-март: подача заявлений в вузы (так называемые «приглашки» – přihlášky);

• июнь: вступительные экзамены;

• июль: запись на обучение.

В отдельных вузах этапы вступительной кампании могут отличаться, поэтому точную информацию нужно выяснять на сайтах университетов.

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