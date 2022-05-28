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На Южнобугском направлении ВСУ отбросили врага на невыгодные позиции

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  • 28.05.2022, 10:12
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На Южнобугском направлении ВСУ отбросили врага на невыгодные позиции

Оккупанты понесли значительные потери в ходе контрнаступления украинской армии.

В результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобужском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районе села Новодаровка Запорожской области.

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