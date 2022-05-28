На Южнобугском направлении ВСУ отбросили врага на невыгодные позиции

На Южнобугском направлении ВСУ отбросили врага на невыгодные позиции3
- 28.05.2022, 10:12
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Оккупанты понесли значительные потери в ходе контрнаступления украинской армии.
В результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобужском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районе села Новодаровка Запорожской области.