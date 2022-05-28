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Житель Херсонщины украл «УРАЛ» у оккупантов и передал его украинским военным

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  • 28.05.2022, 10:15
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Житель Херсонщины украл «УРАЛ» у оккупантов и передал его украинским военным

Мужчина охотился за своей добычей в течение нескольких дней.

В Херсоне местный житель украл из-под носа у орков русский УРАЛ и отдал его ВСУ.

Как только началась война, Андрей Грушко попросился в украинскую армию, но ввиду возраста мужчине отказали. Затем последовала оккупация его населенного пункта орками, рассказали на Facebook-страничке Группировки войск "Юг".

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- сказал мужчина.

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