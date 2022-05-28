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Капуста, помидоры и огурцы дешевеют, а лук и картошка растут в цене

  • 28.05.2022, 10:17
Капуста, помидоры и огурцы дешевеют, а лук и картошка растут в цене

Какие продукты подорожали в мае и на сколько?

Чай, масло соки и крупы дорожают. Капуста, помидоры и огурцы дешевеют, но вот лук и картошка растут в цене. Анализ динамики изменения цен в региональном разрезе показал, что подорожание происходит неравномерно, сообщает портал ФПБ.

Мониторинг цен проводился в 212 магазинах, расположенных в 106 населенных пунктах с 20 по 23 мая.

— За месяц (май в отношении к апрелю 2022 года) рост потребительских цен отмечен на чай черный байховый — на 8,2%, масло растительное — 7,2%, соки фруктовые — 6,6%, кондитерские изделия — 5,8%, сухофрукты — 5,3%. На прежнем уровне сохранились цены на куры, макаронные изделия, сахар, соль, яйца, — привел цифры начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Олег Кучинский,

Подешевела капуста — на 23,5%, огурцы — 37,4%, помидоры — 19,2%, чеснок — 16,2%, перец сладкий — на 16,2%. При этом подорожали: лук репчатый — на 33,5%, свекла — 9,7%, морковь — 7,4%, картофель — 2,7%. Цена на фрукты снизилась на 5,6%, в частности, яблоки подешевели на 12,2%, цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) — на 9,4%, а вот бананы наоборот подорожали на 6%.

Рост цен профсоюзы также отметили на крупы: гречневую — 1,4%, манную — 3%, овсяную — 2,7%, перловую — 2,9%, пшенную — 3,2%.

Подорожали некоторые виды молочной продукции: кефир жирностью до 2,5% вырос в цене на 2%, сыры — 2,8% (плавленый — 4,9%, твердый и полутвердый — 1%), творог — 4,2% (до 4% жирности — на 2,7%, свыше 4% жирности — 5,5%). Цены на молоко, масло сливочное, сметану, кефир свыше 2,5% жирности сохранялись на прежнем уровне.

В областях по некоторым позициям цены росли существенно быстрее, чем по стране в целом и в Минске. Например, в Брестской области стоимость растительного масла выросла на 14,6% (в среднем по Беларуси — на 7,3%). В Гомельской области цены на картофель выросли на 33,6% (в среднем по стране — 2,7%). В Витебской области профсоюзы обратили внимание на бананы, которые подорожали на 11,1% (в среднем по Беларуси — 6%).

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