Генштаб ВСУ: Армия Беларуси активизировалась на границе с Украиной 1 28.05.2022, 10:25

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В район Лунинца переброшен дивизион «Искандеров».

Армия Беларуси активизировалась на границе с Украиной, сохраняется угроза ракетного удара с территории страны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь усиливаются маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси.

"В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Город Лунинец – в 60 километрах от границы с Украиной. Оттуда в Киев – около 400 километров, а в Ровно – около 200 километров.

Белорусские маневры

Беларусь делает все возможное, чтобы сдерживать значительную часть украинской армии на Волынском и Полесском направлениях. Ведь тогда этих украинских военных нельзя будет перекинуть на линию фронта на Донбассе для подкрепления украинских позиций.

Пока там за последние сутки отмечено, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины.

Также в Беларуси активно идет подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Пока же в Беларуси продолжаются активные военные учения. Задействованы полигоны в южных областях (на границе с Украиной) и на востоке Беларуси (приграничные с Польшей регионы).

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