закрыть
28 мая 2022, суббота, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка назвала главный пункт наступления войск РФ на Донбассе

2
  • 28.05.2022, 10:35
  • 6,060
Британская разведка назвала главный пункт наступления войск РФ на Донбассе

Город имеет стратегическое значение.

На данный момент основные усилия России, вероятно, концентрируются вокруг Северодонецка. После захвата Лимана наступление будет направлено на Славянск и Краматорск.

Об этом Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, к 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области. Это, скорее всего, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбассе.

Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец. В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки.

Плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она, вероятно, попытается продвинуться в глубину Донецкой области на Славянск и Краматорск, отметили в ведомстве.

Как напомнили в Минобороны Британии, 26 мая 2022 года глава так называемой "ДНР" Россией, Денис Пушилин заявил подконтрольным российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, скорее всего, воспринял бы это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения. Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой урон России", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин