Не только сокровища: ученые рассказали, что спрятано в древних пирамидах майя 3 28.05.2022, 10:37

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Внутри известных монументальных сооружений можно найти достаточно необычные вещи.

Древние майя построили сотни пирамид на территории современной Мексики и некоторых других стран Центральной Америки. В основном эти пирамиды был и построены в период с 1000 по 1500 годы нашей эры. Эти сооружения имели разный функционал, а также внутрь этих пирамид майя помещали разнообразные артефакты, сообщает Live Science.

Во время исследований пирамид майя ученые обнаружили, что эти пирамиды использовались как место для проведения религиозных ритуалов, а также являлись местом для захоронения правителей и других знатных особ. Внутри пирамид можно найти множество артефактов, которые рассказывают о жизни майя, а также сокровища.

Но самое интересное, что пирамиды иногда таят в себе другой объект – пирамиду меньших размеров. Например, это касается пирамиды Кукулькана, которая находится среди руин древнего города майя — Чичен-Ица, который находится на полуострове Юкатан на территории современной Мексики.

"Мы считаем, когда майя прибывали на ранее обжитое, но заброшенное место, они не разрушали старые постройки. Часто майя строили новые сооружения поверх старых, особенно это касается пирамид", — говорит Андрес Техеро-Андраде из Национального автономного университета Мексики.

"Строительство новый пирамид поверх уже существующих является обычной практикой для майя до прихода сюда испанцев. Некоторые постройки в поселениях, которые майя занимали длительное время имеют именно такую структуру", — говорит Денис Лорения Арготе Эспино из Мексиканского национального института антропологии и истории.

По словам ученых, не только необычной конструкцией известны некоторые пирамиды майя. В то время как некоторые из них были храмами, в которых осуществлялось проведенное религиозных ритуалов, другие пирамиды майя использовали в качестве гробниц для своих правителей и представителей элиты.

Часто в таких гробницах ученые находили разнообразные сокровища. Но особенно выделялись изделия из нефрита, который так любили использовать майя. Например, из нефрита делали украшения, а также погребальные маски. Одним из самых известных изделий из нефрита является каменный трон в виде ягуара, который был инкрустирован именно нефритом. Этот трон обнаружили археологи в пирамиде Кукулькана.

"Для майя нефрит имел большое значение. Это был не просто драгоценный и красивый минерал, он был важным символом для майя. Его ассоциировали с самой жизнь и властью. Нефрит часто использовали в погребальных обрядах, а также во время проведения ритуальных церемоний общения с богами", — говорит Карл Таубе из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Среди артефактов, которые находят ученые в пирамидах майя также бывают действительно удивительные вещи. Например, археологи нашли в пирамиде майя, которая находится в городе Сан-Бартоло, Гватемала, фрагмент, возможно, самого раннего из когда-либо найденных календарей майя, которому более 2200 лет.

А на лестнице пирамиды майя, которая находится в археологическом городище Копан, Гондурас, ученые обнаружили огромную надпись, которая содержит более 2 тысяч символов письменности майя. В ней рассказана история правителей одного из государств древних майя.

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