В Северодонецке ВСУ выбивают россиян с окраин города 2 28.05.2022, 10:42

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Дальше оккупанты продвинуться не могут.

В Северодонецке российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир", однако дальше они продвинуться не могут.

Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

"Российские войска зашли на окраины города - это гостиница "Мир", несут там огромные потери, но выбить их из гостиницы пока не получилось. Дальше они продвинуться не могут, но попытки есть. Тактика одна и та же - несколько часов артиллерийские обстрелы, потом пытаются продвигаться", - отметил он.

Также Гайдай отметил, что Северодонецк пока не отрезан, связь с городом есть, и также есть возможность поставлять гуманитарные грузы.

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