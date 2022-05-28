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Доллар и евро снова дорожают

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  • 28.05.2022, 10:44
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Доллар и евро снова дорожают

Какие курсы валют установили обменники на выходные.

Доллар и евро в конце рабочей недели заметно подорожали на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,64 рубля, а евро — 2,81 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,698 рубля («Паритетбанк»), а ниже всего — 2,64 рубля («Беларусбанк», «Банк Решение»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк», «Технобанк» — 2,61 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,895 рубля («БСБ-Банк», «Паритетбанк»), а ниже всего — в «Банк Решение» (2,81 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк» — 2,79 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,3 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,9 рубля («Статусбанк»).

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