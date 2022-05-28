«Круглая» цифра: Россия потеряла уже 30 тысяч своих военных в войне против Украине

«Круглая» цифра: Россия потеряла уже 30 тысяч своих военных в войне против Украине2
- 28.05.2022, 10:48
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Также уничтожено более 1300 танков врага.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 30 000 своих военных. Также было уничтожено 1330 танков врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1330 (+8) ед,
боевых бронированных машин-3258 (+12) ед,
артиллерийских систем - 628 (+5) ед,
РСЗО - 203 (+2) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 207 (+1) ед,
вертолетов - 174 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0),
крылатые ракеты - 116 (+1),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,
специальная техника - 48 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и криворожском направлении.