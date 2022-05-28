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«Круглая» цифра: Россия потеряла уже 30 тысяч своих военных в войне против Украине

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  • 28.05.2022, 10:48
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«Круглая» цифра: Россия потеряла уже 30 тысяч своих военных в войне против Украине

Также уничтожено более 1300 танков врага.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 30 000 своих военных. Также было уничтожено 1330 танков врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1330 (+8) ед,

боевых бронированных машин-3258 (+12) ед,

артиллерийских систем - 628 (+5) ед,

РСЗО - 203 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 207 (+1) ед,

вертолетов - 174 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0),

крылатые ракеты - 116 (+1),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,

специальная техника - 48 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и криворожском направлении.

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