Белорусская торговля «сползает» в минус

Белорусская торговля «сползает» в минус6
- 28.05.2022, 10:51
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За счет каких стран образовалось отрицательное сальдо?
В первом квартале 2022 года внешняя торговля товарами Беларуси сработала в минус, пишет belmarket.by.
Какие государства внесли наибольший вклад в отрицательное товарное сальдо нашей страны, а какие — сформировали позитивную динамику?
Сальдо внешней торговли товарами — это разница между экспортом и импортом. Когда сальдо положительное, это означает, что экспорт превышает импорт. То есть страна продает больше товаров, чем покупает. Если же говорят, что сальдо отрицательное, — значит, импорт превышает экспорт. То есть страна больше покупает, чем продает.
Согласно данным Белстата, по итогам января-марта 2022 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 17 657,4 млн долл., из них экспорт — 8 682,2 млн долл., импорт — 8 975,2 млн долл. Так как ввоз товаров на территорию РБ превысил их вывоз из нашей страны, то и товарное сальдо, соответственно, ушло в негативную зону (-293 млн долл.).
Кто формирует минус?
Традиционно отрицательное товарное сальдо Республика Беларусь получает в результате торговли с Россией. В первом квартале 2022 года оно составило минус 1 620,0 млн долл., а значит, наша страна больше покупала товаров у РФ, чем продавала в Россию.
Для сравнения в первом квартале прошлого года внешнеторговое сальдо с Россией тоже было негативным, но значение его было меньше (-1 368,4 млн долл.).
Внешняя торговля товарами РБ с Россией. Динамика импорта и экспорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Еще одно государство, товарная торговля с которым оказалась не в пользу Беларуси, — это Китай. В январе-марте этого года РБ получила отрицательное сальдо в размере минус 613,4 млн долл.
Внешняя торговля товарами РБ с Китаем. Динамика импорта и экспорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Торговля с Германией также сформировала негативное сальдо для нашей страны. По итогам первых трех месяцев 2022 года белорусский экспорт в ФРГ оказался меньше, чем импорт товаров из этой страны. В результате Беларусь получила товарное сальдо со знаком минус (-107 млн долл.).
Внешняя торговля товарами РБ с Германией. Динамика импорта и экспорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Кроме того, в первом квартале 2022 года отрицательное сальдо для РБ сформировалось в результате торговли со следующими странами:
Италия (-86,7 млн долл.);
Азербайджан (-82 млн долл.);
Турция (-76,1 млн долл.);
Франция (-51,2 млн долл.);
Испания (-36,9 млн долл.);
Швейцария (-34,5 млн долл.);
Марокко (-28 млн долл.).
Также не в пользу Беларуси оказалась товарная торговля с Японией, Аргентиной, Словенией, Великобританией, Португалией, Эквадором, Панамой, Канадой и другими странами.
Кто дает плюс?
В первом квартале 2022 года максимальное плюсовое сальдо наша страна получила в результате торговых отношений с Украиной (+767,7 млн долл.).
Согласно Белстату, Украина в январе-марте текущего года все еще входила в число главных торговых партнеров Беларуси по экспорту и импорту. Однако основной объем торговых операций между странами приходится на январь и февраль.
Внешняя торговля товарами РБ с Украиной. Динамика экспорта и импорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Также положительное сальдо для Беларуси сформировалось в результате торговли с Нидерландами (+461,5 млн долл.). Белорусский экспорт в эту страну взял хороший старт в январе текущего года, но затем начал проседать.
Внешняя торговля товарами РБ с Нидерландами. Динамика экспорта и импорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Еще одно государство, которое активно покупало белорусские товары в начале 2022 года, — это Польша. По итогам первого квартала Беларусь в торговле с Польшей получила товарное сальдо со знаком плюс (+343,8 млн долл.).
Внешняя торговля товарами РБ с Польшей. Динамика экспорта и импорта, тыс. долл. (источник данных — Белстат)
Кроме того, в январе-марте 2022 года положительное сальдо для РБ сформировалось в результате торговли со следующими странами:
Литва (+231,3 млн долл.);
Казахстан (+144,5 млн долл.);
Латвия (+91,7 млн долл.);
Бразилия (+90,3 млн долл.);
США (+83,4 млн долл.);
Узбекистан (+48,3 млн долл.);
Индия (+45,4 млн долл.).
Также выгодной (экспорт превысил импорт) для Беларуси была товарная торговля с Египтом, Эстонией, Таиландом, Норвегией, Мексикой, Таджикистаном, Анголой, Израилем, Арменией, Чехией, Суданом и рядом других государств.