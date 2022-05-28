Возле литовской границы продается дом с коммуникациями 5 28.05.2022, 11:02

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Стоимость объекта на удивление низкая.

Этот старый деревянный дом находится в деревне Малынишки Гродненской области. До границы — рукой подать, но на машине придется ехать до пункта «Каменный Лог» — 17 км. Рядом также проходит трасса на Минск. В дом проведены все коммуникации, сделан свежий ремонт и пристроена интересная каменная веранда. Стоимость объекта на удивление низкая, к тому же, владельцы готовы к торгу, пишет realt.by. Посмотрите, как выглядит хата и сколько за нее просят.

Дом стоит на улице Лесная, 36 на 15 сотках. Площадь объекта владельцы не указали, но, судя по фотографиям, там есть большая комната, которая служит спальней и гостиной, а рядом располагаются санузел и кухня.

Дом подходит для круглогодичного проживания. Здесь сделали ремонт, сохранив все аутентичные детали: стены, перекрытия. На пол положили новые доски и плитку (в этих местах теплые полы). Часть стен обшита евровагонкой. Также провели все коммуникации.

Душ и туалет находятся в одной комнате. Там же стоит и стиральная машина.

В доме две веранды. Одна была построена вместе с домом, она является парадной. Вторая — открытая пристройка со двора, которую возводили из камней и необработанных срубов. Здесь расположилась летняя кухня и печь, в которой можно готовить барбекю или наслаждаться звездным небом под треск костра.

На участке растут плодово-ягодные деревья и кустарники, есть теплица и хозпостройка.

Стоимость дома — 5 990 долларов.

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