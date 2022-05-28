Крымский тупик 8 28.05.2022, 11:12

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Москва превращает полуостров в гигантский военный госпиталь.

Закрытый чат владельцев небольших гостиниц оккупированного Крыма, к которому получил доступ НВ, переполнен тревогой и отчаянием. Один участник сообщает, что поднял прайс на проживание на 20% в сравнении с прошлым годом. Другой сетует на высокие цены в магазинах полуострова, сравнимые с итальянскими и французскими, несмотря на официально низкий валютный курс — 66 рублей за $1. Их собеседники рассказывают, что от Балаклавы до Тарханкута, то есть, по всему юго-западному побережью Крыма, запрещен выход в море, — даже прогулочным катерам.

Но основная тема бесед — резкое измельчание туристического потока. «Я по [Керченскому] мосту ехала, пусто. Автомобилей [туристов] очень мало, в основном [военная] техника идет. Если майские такие, то что будет дальше?». «А у нас [военные] самолеты очень даже летают: Сушки, МИГи и прочее». «А у нас [военные] вертолеты. Эксклюзивный туризм, йо-майо».

О том, что положение туротрасли оккупированного полуострова тяжелое, говорят не только представители индустрии в чатах, но и цифры в российских СМИ. По данным газеты Коммерсант, майские праздники дали рекордно низкую заполняемость крымских отелей — всего 10−15%. А продажи летних туров на полуостров сократились на 50−85%. В итоге на период отпусков в Крыму забронировано около трети номерного фонда, при этом данный показатель в наиболее удачные пост-оккупационные сезоны составлял 70−80%.

В итоге вся туристическая отрасль полуострова — именно как бизнес, готова обрушиться. Или, как минимум, лишиться сегмента небольших и средних частных отелей — на 50−60 номеров, на которые приходится 20−30% от общего числа мест.

Никого из экспертов подобное положение вещей не удивляет. Во-первых, в Крым вообще не летают гражданские самолеты — на время войны Росавиация объявила «режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России». На данный момент запрет действует до конца мая, но с начала российского вторжения в Украину его неоднократно продлевали. Поездом на полуостров из центральных районов страны-агрессора ехать долго. Одновременно сократился поток автотуристов. Россияне победней — основные «клиенты» Крыма, сейчас экономят. А те, что побогаче, по-прежнему предпочитают все еще открытую перед ними Турцию.

Крымский журналист Виктор Ядуха, с которым пообщался НВ, уточняет, что в Сочи тоже наметился спад туристического потока, но небольшой: порядка 10%. «Значит, дело не только в экономности [россиян]. Крым воспринимается сейчас туристами как прифронтовой регион. По северным окраинам полуострова прилетало, Украина пугает ударами по мосту. Вот это, я думаю, главная причина», — говорит он.

Госпиталь и военная база

Эльмира, владелица одной из гостиниц в Евпатории, на условиях анонимности согласилась поговорить с НВ о положении дел в местной турсфере.

Заполняемость ее отеля на майских праздниках составила 50%. А принадлежащие ей ресторан и чебуречная снизили оборот в половину, хотя часть их клиентов — местные.

При этом, по словам крымчанки, на полуострове повсеместно растут цены на проживание отдыхающих. Как пишут местные издания, за последнее время они увеличились на 15−50%.

В относительно небольшом отеле Эльмиры за обычный двухместный номер надо отдать 5 тыс. рублей (2,4 тыс. грн) в сутки. Средний же для полуострова ценовой диапазон за аналогичное размещение — это 3−6 тыс. руб. Что достаточно много, если учесть, что местная турсфера ориентирована, по словам Эльмиры, на туристов небогатых, которые выбирают типовые, массовые санатории советского типа.

Рост цен стал одним из катализаторов снижения спроса. По данным российского сервиса онлайн-бронирования Tvil.ru, в Крыму число отказов от предварительно забронированных номеров достигло 74%. Для сравнения, в Краснодарском крае — это тоже черноморское побережье — случилось 23% отмен.

Ирина, совладельца небольшой гостинцы на Южном берегу, в Кореизе, рассказывает еще об одной причине резкого сокращения турпотока. Мол, раньше большинство отдыхающих прилетало на полуостров самолетами, — поездами россиянам ехать сюда неудобно, а других туристов здесь и нет. Сейчас, после закрытия воздушного пространства, в отеле Ирины от брони отказались 80% клиентов. И на каждую новую бронь приходится четыре отказа от довоенных резерваций номеров. При этом отель снизил цены до 1,5 тыс. руб. (660 грн) за номер, хотя обычный ценник — около 2,5 тыс. руб. (1,1 тыс. грн).

«Войны боятся. Сейчас даже те, кто на машине или на поезде едут, боятся. Спрашивают у нас, как лучше добраться, какими безопасными дорогами ехать», — рассказывает Ирина.

Андрей Клименко, главный редактор украинского издания BlackSeaNews, специализирующегося на черноморской тематике, обращает внимание еще на один важный для туротрасли аспект: за несколько лет в Крым переехало около 1,2 млн россиян, в основном связанных с силовыми структурами и армией. С началом войны многие из них стали вывозить семьи из полуострова, опасаясь за их безопасность. А те, в свою очередь, разносят негативную информацию о Крыме по всей России. «Туризм — это очень щепетильная сфера. Туристический поток формирует не столько официальная информация, но и то, что люди говорят. А говорят они об опасности. Какой уж тут курортный сезон», — говорит Клименко.

Свою роль сыграла и история с затоплением черноморского флагмана — крейсера Москва. Тогда крымчанам стало понятно: украинские ракеты могут так или иначе их достать.

Туристов отпугивает и то, что Москва фактически превратила Крым в военный госпиталь. Клименко рассказывает, что сейчас профильные курорты в Евпатории и Саках, которые традиционно специализируются на проблемах опорно-двигательного аппарата, — забиты ранеными солдатами оккупационной армии.

«А какая радость людям отдыхать, если рядом раненые, больницы переполнены. То тут, то там можно увидеть военных оккупантов без рук, без ног», — поясняет он.

К тому же в 30 км к северу от Евпатории находится военно-морская база. А в 30 км к югу от Сак — огромный военный аэродром. То есть, западный Крым — это теперь не только большой госпиталь, но еще и гигантская военная база. «А туристы тут — придаток, пережиток украинского прошлого, никому они не нужны», — рассказывает Клименко.

На все это накладывается плохой бэкграунд, ведь после аннексии поток отдыхающих на полуострове резко снизился. Если до 2014-го в Крым приезжало до 6 млн туристов в год, то после оккупации этот показатель снизился вдвое — до 3 млн. Теперь и треть от последней цифры станет для местной туротрасли большим достижением.

«Май для туристической сферы определяет все лето: если он успешен, весь остальной сезон пройдет хорошо, — поясняет крымчанка Эльмира. — Думаю, если сезон будет в лучшем случае 30−50% по отношению к прошлому году, то многие будут довольны».

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