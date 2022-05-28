Компания «МенюБай» подала заявление на банкротство 28.05.2022, 11:15

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Все дела в компании передаются ликвидатору.

Экономический суд города Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «МенюБай».

В определении суда отмечается, что ООО «МенюБай» обратилось с заявлением о признании его банкротом, сообщает belmarket.by. Ликвидатор в судебном заседании поддержал заявление, указав, что должник деятельность не осуществляет, размер кредиторских требований, включенных в реестр, составляет 1 340 302,97 руб. Размер кредиторской задолженности, не оспариваемой должником, – 2 168 840,36 руб.

В документе сказано, что должник имеет обязательство, срок исполнения по которому не наступил: по договору займа от 6 сентября 2016 года с Menu Group (UK) Limited в размере 1 800 000 долларов США.

Активы общества, за счет которых можно погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, состоят:

из дебиторской задолженности в размере 36 574,87 руб.,

имущества стоимостью 100 057,87 руб.

Общий размер активов – 136 632,74 руб.

Суд принял решение открыть конкурсное производство и назначить антикризисным управляющим по делу ООО «Капитал Диалог». Судебное разбирательство по делу назначено на 11 августа текущего года.

Напомним, в декабре 2021 года служба доставки Menu.by сообщила, что останавливает свою деятельность и объявляет о начале ликвидации.

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