Медики назвали пять самых полезных овощей на планете 2 28.05.2022, 11:23

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Они обладают массой лечебных свойств.

Овощи являются кладезями питательных веществ и элементов, обладают массой лечебных свойств, и рекомендуются для ежедневного употребления. Все плоды полезны, но есть 5, которых ученые считают самыми ценными.

Медики рекомендуют ежедневно включать в свой рацион эти овощи.

Об этом пишет портал "Новости Ю".

Шпинат имеет впечатляющий состав питательных веществ. Одна порция (30 граммов) сырого шпината обеспечивает 56% ежедневных потребностей человека в витамине А плюс всю суточную потребность в витамине К, всего за 7 калорий. Также шпинат богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск хронических заболеваний.

Морковь содержит бета-каротин, антиоксидант, который придает популярному овощу ярко-оранжевый цвет и может помочь предотвратить рак. Одно из исследований показало, что с каждой порцией моркови в неделю риск развития рака простаты у участников эксперимента снижался на 5%. По результатам другого исследования, употребление моркови также может снизить риск рака легких у курильщиков в три раза.

Морковь также богата витамином С, витамином К и калием.

Брокколи богато серосодержащим растительным соединением — глюкозинолат, а также сульфорафаном — его побочным продуктом. Сульфорафан имеет важное значение, поскольку обладает защитным действием против рака. Употребление в пищу брокколи также может помочь предотвратить другие виды хронических заболеваний.

Брокколи также богата питательными веществами. Одна чашка (91 грамм) сырой брокколи обеспечивает 116% суточной потребности в витамине К, 135% суточной потребности в витамине С, а также достаточное количество фолиевой кислоты, марганца и калия.

Чеснок использовали в качестве лекарственного растения еще в древние времена в Китае и Египте. Основным активным соединением в чесноке является аллицин, растительное соединение, которое в значительной степени отвечает за различные преимущества чеснока для здоровья.

Несколько исследований показали, что чеснок может регулировать уровень сахара в крови и способствовать здоровью сердца, а также может быть полезен в профилактике рака.

Брюссельская капуста содержит кемпферол, антиоксидант, который может быть особенно эффективным для предотвращения повреждения клеток. Употребление брюссельской капусты также может помочь улучшить детоксикацию, снизить риск колоректального рака.

Кроме того, брюссельская капуста очень богата питательными веществами. Каждая порция содержит большое количество многих витаминов и минералов, включая витамин К, витамин А, витамин С, фолиевую кислоту, марганец и калий.

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