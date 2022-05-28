Мнение: Путин хочет использовать белорусскую армию как «приманку» для ВСУ 7 28.05.2022, 11:25

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В случае перехода границы войска Лукашенко будут разбиты в течение нескольких дней.

Через "Медузу" был опубликован "слив", что Россия, видя продвижение на Донбассе, вновь планирует атаку на Киев в том числе с использованием ВС РБ, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Смысл в следующем:

Войска РБ недостаточно мотивированы, чтобы вступать в войну с Украиной. В отличие от "российского мяса", которое наспех готовили для отправки в мясорубку, беларуские силы занимались обеспечением тыла (достаточно плохо им занимались). Именно в этот тыл поступали все убитые, раненные представители ВС РФ. Они видели все "успехи" первой линии атаки, и они знают, сколько российских вояк не удалось собрать даже по частям.

Также, помимо фактора животного страха, они не видят идеологической надобности в наступлении. А это принципиальная вещь. Невозможно отправить в бой армию, которая не знает, за что воюет.

Со времен "первой волны" ничего не поменялось. Тогдашние удивленные солдатики с ужасом звонили своим знакомым и сообщали [цитата]: "Тут трындец, тут могильник. Если нас отправят - лучше в плен. Хоть живыми останемся".

Армия РБ, даже с учетом прямой интервенции в военные действия, не представляет почву для стратегического перелома. Половина состава разбежится или сдастся в плен. Из оставшейся половины половина оружие в руках держала 2 раза. Есть, конечно, и относительно квалифицированные кадры, однако у них нет вооружения для прямого наступления на Киев - абсолютно все, что только можно было использовать, было пущено по восточной и южной дугам. Уже сейчас туда экстренно перенаправляют вооружение конца хрущевской эпохи, чтобы банально "давить железом и мясом", не представляя шанс для маневра в виде стратегического резерва.

Это тактика "Саранча". Российские войска буквально "сжирают" города и села, оставляя за собой "пустынные земли". И эта тмутаракань саранчи превосходит по численности нынешние резервы украинских войск, однако для подкрепления россиянам нужны новые волны мобилизации.

И это только о "донецком" направлении речь. Кем идти на Киев?

Так что план принудить Лукашенко к вступлению в войну нужен не для "атаки Киева", а для чего-то другого.

Сливая через "Медузу" информацию о планах наступления на Киев, российская власть создает видимость угрозы Киеву, чтобы украинское командование экстренно не перебросило защитников столичного направления к южным и восточным границам.

Далее - Лукашенко объявляет о неких тактических действиях (учениях) близ границы с Украиной - это все та же тактика "фиксации украинских войск" на киевском направлении.

Более того, Путин может заставить Лукашенко ввести войска на киевское направление, но эти войска будут разбиты украинской армией в течение нескольких дней.

Смысл все тот же - не дать Украине перенаправить группы защитников к формирующимся очагам повышенной опасности создания "котлов".

У России нет ресурсов для продвижения в центральном направлении. Все, что может сделать Москва, - это чужими руками искусственно создать очаг напряженности, чтобы под его "дымовой завесой" пробить какую-то тактическую точку на юге или востоке.

Так что у белорусских вояк, которых якобы хотят отправить на фронт, функция будет даже не в "мясе" для продвижения вглубь Украины, а в "приманке-обманке".

Это буквально гарантированная смерть. Взять столицу без вооружения, когда вся техника в противоположной части страны, невозможно.

Москва так пытается выиграть время, чтобы максимально сильно углубиться за период, пока Запад не поставил Киеву все необходимое наступательное вооружение.

Москва чуть опередила сроки, которые получила западная разведка. Примерно на 3 недели ранее предполагаемого был вброшен на восток последний резерв техники и войск.

И если он провалится, то у Путина фактически не останется путей, помимо полной мобилизации с доисторической техникой.

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