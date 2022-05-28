От водки и селедки до сырков и сгущенки: сколько стоят белорусские товары за границей 6 28.05.2022, 11:36

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Журналисты сравнили ценники с отечественными.

В Польше и странах Балтии многие крупные торговые сети убрали из продажи белорусские товары. Однако в более дальних странах они все еще встречаются. Журналисты zerkalo.io попросили читателей, которые живут в разных странах, прислать фото товаров из Беларуси, которые они видят в продаже.

Из польских магазинах белорусские продукты исчезли практически полностью. Журналисты получили информацию лишь о том, что в где-то еще продается водка «Бульбашъ Гринлайн» по цене 30,19 злотых или около 17 белорусских рублей в пересчете за полутора литровую бутылку.

Попадаются некоторые непродовольственные товары. Например, читатель обнаружил в Польше детские игрушки — 4-уровневый паркинг с дорогой и автомобилями производства фабрики «Полесье». В Польше он стоит 159 злотых или около 94 рублей. В интернет-магазине 21vek аналогичная игрушка стоит 128 рублей.

Есть наши товары в ОАЭ. Например, вот творог классический с жирностью 1% производства «Савушкин продукт», в упаковке 200 грамм. Стоит он 17,5 дирхам или около 16 рублей. Такой же продукт в «Е-доставке» можно купить за 1,61 рубля.

Палочки крабовые «Снежный краб» охлажденные производства «Санта Бремор» в упаковке 150 грамм стоят в Эмиратах 18,75 дирхам или около 17 рублей. В службе доставки торговой сети Green этот продукт продают за 3,59 рублей.

Еще одни палочки крабовые охлажденные от «Санта Бремор» в упаковке 100 грамм в магазине ОАЭ продаются за 8,75 дирхам или около 8 рублей. В Green такие же продает за 1,74 рубля.

Рядом лежит еще одна продукция «Санта Бремор» — 200-граммовая упаковка копченого лосося. Его цена — 48,5 дирхам или около 45 рублей. Такого же продукта в онлайн-магазинах Беларуси мы не нашли. Но есть похожий товар того же производителя в интернет-магазине p24 — форель подкопченная филе-кусок 200 грамм стоимостью 17,59 рубля.

Много продуктов из Беларуси продается в США. Вот в Филадельфии, в магазине Netcost Market есть творожный сырок «Трюфель», произведенный на заводе «Савушкин продукт». Стоит он 89 центов или около 2,3 рубля. В «Е-доставке» его продают за 82 копейки.

В американском магазине (штат и город читатель не сообщил) в ассортименте продается сельдь «Матиас» в разных заливках производства «Санта Бремор». Цена упаковки 3,49 доллара или около 9 рублей. В белорусской «Е-доставке» такая продукция продается по 4,85 рубля. Правда, упаковка отличается.

Плитка молочного шоколада «Любимая Аленка» весом 100 грамм от «Коммунарки» продается в США за 2,69 доллара или около 7 рублей. В Green такой же шоколад стоит 2,99 рубля.

В американском магазине банка сгущенного молока из Рогачева стоит 2,39 долларов или около 6,1 рубля. «Е-доставка» продает такой же продукт за 3,39 рублей, а в Green-dostavka Green на сгущенку скидка 16% — ее можно купить за 2, 99 рубля (обычная цена — 3,59 рубля).

Печенье «Спартак» в виде фигурок животных, расфасованное по 450 грамм в пластиковую коробку, продается в США за 3,99 доллара или около 10,1 рубля. Таких же упаковок в белорусских интернет-магазинах мы не нашли. Но на сайте производителя есть схожее печенье «Зоологическое». Его цена в фирменных магазинах — 5,97 рублей за килограмм, выходит, что 450 грамм стоит около 2,69 рубля.

Бобруйский зефир «Ванильный» продается в штате Мичиган за 3,49 доллара или около 8,9 рубля. Зефира в такой же упаковки в белорусских интернет-магазинах мы не нашли, есть похожие, за тот же вес покупатель отдаст в среднем три рубля.

Зефир того же завода, но с земляничным вкусом в другом штате США продается 1,89 доллара или около 4,8 рубля.

Блинчики «Бабушка Аня» с яблоком и корицей в США стоят 2,89 доллара или около 7,4 рубля. В магазине Green этот товар стоит 3,99 рубля.

Конфеты глазированные «Коммунарка» «Столичные элит» в США можно купить за 7,99 доллара или около 20,3 рубля. В «Е-доставке» этот товар стоит 25,19 рублей, а в «Алми» на них есть скидка, поэтому их можно купить за 24,29 рубля (обычная цена — 26,99 рубля).

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