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На войну в Украину могут отправить «консервы» из Беларуси

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  • Александр Коваленко, 24tv.ua
  • 28.05.2022, 12:11
  • 8,642
На войну в Украину могут отправить «консервы» из Беларуси

Лукашенко в угоду Путину начал расконсервировать военную технику.

На этой неделе в Беларуси развернулась довольно неожиданная проверка сил реагирования с расконсервацией техники длительного хранения.

Показательное выступление хромой армии

Разумеется, проверками сил реагирования в Беларуси уже никого не удивить, они там регулярные, особенно после полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов. А вот расконсервация техники, находящейся на хранении, – это нечто новое.

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси отмечает, что будет проверено вооружение и военная техника, которые находятся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения.

Если навскидку оценить потенциал консервированной техники в Беларуси, то например, танков на хранении у армии Республики Беларусь около 700 единиц только модификации Т-72А и Б. Или не менее 40 единиц САУ 2С1 "Гвоздика" и 60 единиц 2С3 "Акация". И так по каждому типу военной техники можно долго перечислять.

Спрашивается, зачем это нужно Беларуси, если она, во-первых, не участвует в некой полномасштабной войне и не несет потери в технике, а во-вторых, не увиливает численность своих вооруженных сил, под которую и будет нужна новая техника?

Непривлекательная перспектива "мясорубки" для белорусов

Или Беларусь готовится открывать второй фронт против Украины в интересах российских оккупантов? Отмечу сразу, что на Беларусь постоянно оказывается давление, с целью заставить Минск использовать свою армию против Украины. Но больше трех месяцев Лукашенко не идет на уступки в этом вопросе. Да, он предоставил территорию для интервенции, но на передачу своей армии российским генералам не пошел. А в настоящее время, когда поражение в войне очевидно, так тем более.

Кроме того, 24 февраля в Черниговскую и Киевскую область вторглось до 40 батальонно-тактических групп, наиболее боеспособных в Вооруженных силах РФ. Достигнуть своих целей им не удалось. У Республики Беларусь в настоящее время боеспособных всего 20 батальонно-тактических групп, и то – боеспособных на бумаге.

Армия без военного опыта с недостаточным количеством сил и средств, уступающая по выучке даже российской, которая не продержалась на северном плацдарме и месяца? Это для белoрусов будет мясорубка и белoрусcкие генералы это прекрасно понимают.

Дефицит железа пополняют старьем

Между тем, уже давно отмечается нехватка у России современной, модернизированной военной техники, и все чаще в зоне боевых действий можно видеть не парадные танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв", а Т-72Б и Т-80БВ даже без динамической защиты.

Более того, в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном временно оккупированного Крыма, была начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62. Командование Южного военного округа формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62, первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.

Также снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.

В Южном военном округе планируется заполнить пробел трех танковых полков и пяти мотострелковых полков данной техникой. Количество снимаемых с хранения танков Т-62 – 312 единиц.

Россия пытается компенсировать потери своих войск в Украине танками, которые не производятся с 1975 года? И не только.

Со складов хранения 205 ОМСБр в Буденовске с хранения снимают гаубицы Д-20. Те самые, что были приняты на вооружение в 1953 году…

Очевидно, что Россия испытывает нехватку техники, если было принято решение снимать с хранения танки, самый новый из которых 1975 года выпуска и представляет собой моральный и технический анахронизм!

А потому проверка на базах хранения в Беларуси вполне может проводиться именно в интересах России, исчерпывающей свои резервы и обращающейся за помощью к тем, кто просто не может им отказать в ее оказании.

Что касается вторжения в Украину армии Беларуси, то эта вероятность очень низкая, нивелируемая их боеспособностью.

Александр Коваленко, 24tv.ua

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