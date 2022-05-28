В джунглях Амазонии открыли затерянные древние города с пирамидами, каналами и мощеными дорогами 28.05.2022, 12:23

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В этой части современной Боливии жила цивилизация касарабе.

На юго-западе Амазонии исследователи обнаружили руины небольших древних поселений и крупных городов, в которых были пирамиды, водные каналы и мощеные дороги. Открытие сделали с воздуха при помощи лидаров. Стоя на земле, разглядеть фрагменты зданий под густой растительностью джунглей практически невозможно, пишет Smithsonian Magazine.

Всего ученые нашли около 15 неизвестных поселений и два новых больших города. Их назвали Котока и Ландивар. Они находятся на территории современной Боливии в удаленном регионе Льянос-де-Мохос и датируются 500-1400 годами. Тогда в этой части Амазонии жила цивилизация касарабе.

В Котоке и Ландиваре нашли пирамиды высотой примерно 22 метра. Возможно, раньше они были выше. В городах были оборудованы общественные и церемониальные места — на них указывают земляные платформы и террасы. Для защиты от врагов Котоку и Ландивар окружили рвом и крепостным валом.

В окрестностях городов ученые обнаружили сеть каналов и водохранилищ — они находились по периметру сельскохозяйственных полей. Поселения друг с другом связывали дороги. Их еще можно разглядеть, значит они были вымощены деревом или другим материалом.

Открытие затерянных городов заставит антропологов по-новому посмотреть на культуру и быт народов доколумбовой Америки.

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