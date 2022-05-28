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Разведка: У РФ серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы

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  • 28.05.2022, 12:28
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Разведка: У РФ серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы

Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Цель таких запретов – попытка избежать ответственности за потерю техники.

Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

В ГУР напомнили, что с начала российского вторжения войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. "Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - добавляют украинские разведчики.

За эти месяцы защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

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