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Зеленский: Мне говорили, что я погибну через три дня

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  • 28.05.2022, 12:29
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Зеленский: Мне говорили, что я погибну через три дня

Иностранные лидеры предлагали президенту Украины уехать из страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели. Иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью нидерландскому изданию NOS.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России он провел ряд разговоров. Некоторые политики говорили о скором захвате Украины.

"Я слышал из многих стран внутри и за пределами ЕС, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через три дня", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему и семье предлагали уехать из Украины для собственной безопасности.

"Я часто слышал: уезжайте из Киева с семьей прямо сейчас. Вы сильный человек, но ваше место не в Украине. Я слышал всякое, но верю фактам. Дело в том, что мы здесь, в Киеве", - добавил он.

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