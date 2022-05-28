Сколько стоят и как выглядят самые дорогие коттеджи Минска 3 28.05.2022, 12:36

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С итальянской плиткой, собственным SPA-комплексом и лифтом.

Журналисты «Нашай Нівы» изучили самые дорогие предложения среди коттеджей в черте Минска и 10 километрах от МКАД.

Элитные квартиры дороже домов?

Самая дорогая квартира столицы, выставленная на продажу, оценена почти в два миллиона долларов, в то время как самый дорогой дом — всего в 1,5 миллиона.

Столько просят за 4-уровневый дом в деревне Боровляны Минского района.

Дом построен в 2015 году, располагается на участке в 20 соток. Общая площадь — 1000 м², жилая — 450.

На дворовой территории есть вольер для собак, помещение под бассейн с черновой отделкой, навес на 4 автомобиля, вокруг дома высажен газон. Также на участке можно заметить теплицу и место, огражденное под грядки.

На первом этаже — огромная гостиная, обеденная зона и камин, выход на террасу, кабинет, санузел с черновой отделкой. На втором этаже четыре спальни, две — с гардеробными комнатами, две — с санузлами. На третьем уровне сделан холл с кухонным оборудованием и еще три спальни (одна с санузлом), санузел для гостей.

На мансардном уровне пока ничего нет, нынешние хозяева считают, что там может быть библиотека, детское игровое пространство, картинная или цветочная галереи. Или в крайнем случае бильярдная. Так что самый дорогой из выставленных на продажу домов в Беларуси пока окончательно недоделан.

Дом окружен природой и частной застройкой премиальной категории

Второй по дороговизне коттедж Беларуси продается в микрорайоне Дрозды. За дом на Золотом переулке просят 1 450 000 $. Участок всего 9 соток. Общая площадь 548,6 м², жилая — 380 м².

«Дом окружен природой и частной застройкой премиальной категории, что позволит вам, находясь в доме недалеко от центра столицы, получить весь комфорт загородной жизни. Качественный ремонт выполнен из дорогих современных материалов. Итальянская плитка, паркет из массива красного и черного дерева, дуба, ясеня. Авторский дизайн», — говорится в описании.

В доме есть гостиная с кухней размером 88 м² — с камином и всей необходимой техникой. Четыре спальные комнаты, каждая из которых имеет гардеробную и кондиционер.

Помимо этого, в коттедже есть сауна и бассейн.

Дом с лифтом

За почти 1,4 миллиона долларов в Тарасово продается коттедж с лифтом и участком размером 15 соток. Общая площадь дома 690 м², жилая — 270 метров.

На участке с ландшафтным дизайном располагается отдельный от дома SPA-комплекс площадью 120 м² с бассейном и сауной.

Есть в этом доме и спортивный зал с тренажерами фирмы NordicTrack. Гараж с отоплением, розетки на 380 вольт для зарядки электромобилей находятся как в гараже, так и на парковке.

По периметру ведется видеонаблюдение, которое продолжит работать даже в случае отключения электричества в районе, поскольку дом оснащен источником бесперебойного аварийного обеспечения на 6 кВт.

«Выполнен дизайнерский ремонт из премиальных качественных материалов, мебель итальянских производителей с заказных позиций, встроенная техника и сантехника премиум-класса. В доме есть бесшумный лифт немецкого производства», — рекламируют владельцы.

В коттедже есть двухуровневая комната. А также четыре спальные комнаты, три гардеробные, три санузла и прачечная.

Дом расположен в тихом районе Минска

В самом Минске, по улице Рябинницкой, выставлен на продажу двухэтажный коттедж за почти 1,3 миллиона долларов. Общая площадь дома 2004 года постройки составляет 305 м², жилая 179 м², кухня имеет довольно скромные размеры — всего 12,7 м².

В доме семь жилых комнат, четыре ванные комнаты и сауна.

«Импортная сантехника и бытовая техника, кондиционеры. Есть сауна с деревянной купелью. Встроенные шкафы, гардеробная. Стены комнат покрашены или оклеены обоями. На участке есть большая беседка с местом для барбекю», — описывают свой дом хозяева.

Помимо основного дома, на участке размером 15 соток находится гостевой дом на 100 м². В нем есть баня, бассейн, кухня с гостиной и санузел.

Высажено более 150 растений

Очередной дом из списка самых дорогих снова продается в Тарасово. За коттедж с участком 16,45 сотки, который находится в частной собственности, просят 1 280 000 долларов.

За эти деньги вы можете приобрести дом общей площадью 523,5 м², с сауной и бассейном на цокольном этаже и гаражом на два авто.

На первом этаже расположен просторный зал с камином, составляющий единое пространство с кухней и столовой. Всего в доме шесть комнат, четыре из них — спальни.

Хозяин отмечает, что дом построен по оригинальному проекту, а свежий ремонт выполнен из качественных материалов.

На участке сделан ландшафтный дизайн и высажено более 150 растений.

Всего в Минске и 10-километровом радиусе от МКАД продается 14 домов стоимостью более миллиона долларов.

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