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В Беларуси с 31 мая запретят ловить некоторые виды рыб

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  • 28.05.2022, 12:40
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В Беларуси с 31 мая запретят ловить некоторые виды рыб

Что изменится для любителей рыбалки.

В Беларуси с 31 мая устанавливается запрет на лов сома. Об этом сообщили представители Белорусского общества охотников и рыболовов.

«Для сохранения популяции сома обыкновенного и создания благоприятных условий для его нереста в рыболовных угодьях Беларуси с 31 мая по 1 июля устанавливается запрет на его лов (в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 20 июня). В случае непреднамеренного вылова сома рыбу надо отпустить», – уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что в рыболовных угодьях Витебской области по 8 июня продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы. Исключение – любительское рыболовство одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с искусственной приманкой, одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега, искусственных сооружений (за некоторыми исключениями). Запрет не распространяется и на промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в местах и на условиях, которые ежегодно определяет Минприроды.

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