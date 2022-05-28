В Беларуси повально увольняются айтишники 1 28.05.2022, 12:53

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Компенсировать отток кадров за счет найма новых специалистов у компаний не получилось.

ИТ-сектор продолжает бить рекорды по оттоку специалистов. В апреле резко сократился найм новых сотрудников, при этом из компаний уволилось в два раза больше человек, чем год назад, пишет devby.io.

Всего с начала года (январь–апрель) из ИТ-компаний уволилось на 50% больше специалистов, чем трудоустроилось.

По данным официальной статистики, в прошлом месяце из ИТ-компаний уволилось больше 3 тысяч специалистов (новый рекорд). Это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года, и на 36% больше, чем в марте этого года.

Как увольняли сотрудников в ИТ

Компенсировать этот отток за счет найма новых специалистов у компаний не получилось. Более того, ситуация с трудоустройством стала еще хуже, чем в марте. За апрель ИТ-компании наняли только 938 специалистов — на 46% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 33% меньше, чем в марте этого года.

Обращает на себя внимание не только это. Последний раз меньше тысячи сотрудников за месяц ИТ-компании нанимали в октябре 2020 года. С тех пор на протяжении полутора лет (с ноября 2020 года по март 2022 года) ежемесячно в компании устраивалось больше тысячи специалистов. Но в апреле эта тенденция прервалась.

Как нанимали сотрудников ИТ

В итоге впервые упала и общая цифра трудоустроенных в этом году ИТ-специалистов по сравнению с прошлым годом. Всего за январь–апрель ИТ-компании взяли на работу почти 5,5 тысячи специалистов — на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Уволилось из ИТ-компаний за январь–апрель больше 8 тысячи специалистов — на 62% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При таких темпах ухода айтишников из компаний уже через два месяца уволенных может оказаться примерно столько, сколько за весь прошлый год.

Всего за январь–апрель из ИТ-компаний уволилось на 50% больше специалистов, чем трудоустроилось.

Чистый отток кадров (разница между принятыми на работу и уволенными специалистами) превысил 2,7 тысячи человек. А если отдельно учитывать март–апрель, то за этот период чистый отток специалистов превысил 3,3 тысячи человек.

Чистый приток (-отток) сотрудников в ИТ

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